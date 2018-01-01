慰安妇问题纠纷难了 日本考虑召回驻韩大使

知情人士透露，日本政府正在考虑召回其驻韩国大使，以抗议韩国总统文在寅对２０１５年《韩日慰安妇协议》的批评言论。

韩国《中央日报》３０日报道，日本首相安倍晋三２８日在官邸召集外务省官员开会，商讨日方将如何应对韩方近日有关慰安妇协议的各种动向。

日本《读卖新闻》援引知情人士的话报道，这次会议议题之一是，日本是否要召回驻韩国大使长岭安政。如果日方最终决定召回驻韩大使，这将是过去一年来长岭第二次因日韩慰安妇问题纠纷而被召回日本。

日本政府曾于今年１月下令召回长岭，以抗议韩国民间团体在日本驻釜山总领馆前设“慰安妇”少女像。４月初，日方将长岭重新派回韩国，当时少女像并未撤走。日本外务大臣岸田文雄随后解释称，考虑到韩国大选在即，日方需要尽量多收集信息，为与韩国下届政府发展关系做准备。

韩国外交部一个工作组本月２７日发布报告称，朴槿惠政府２０１５年１２月２８日与日本达成的《韩日慰安妇协议》另有隐情，涉及有关日本驻韩使馆前慰安妇少女像、设在第三国慰安妇纪念像和纪念碑、以及有关“性奴隶”措辞等非公开内容。此外，报告认定朴槿惠政府在签订协议前未充分听取受害者意见，给受害者及其家人、广大市民带来心灵伤害。

文在寅２８日就这一调查结果表态，认为韩日谈判过程和内容“均存在严重瑕疵”，没能反映受害者需求，“解决不了问题”。不少分析人士随即猜测，如果文在寅政府打算修改或撕毁协议，韩日关系将再掀巨浪。

最近几天，日本内阁官房长官菅义伟和外务大臣河野太郎相继表态，敦促韩国政府切实履行协议，否则将危及两国关系。一名日本外务省官员接受《读卖新闻》采访时说，日本政府预测韩方有可能要求重新签订协议。

安倍与外务省官员２８日开会时商定，如果韩方提议修订慰安妇协议，日方将坚决予以拒绝。至于日方要采取何种反制措施，将视韩方的具体动向而定。

日本《产经新闻》援引一名日本政府高级官员的话报道，韩国发布慰安妇协议审查结果，令日本十分不满，“安倍将很难出席（明年２月）在韩国平昌举行的冬季奥运会”。上个月，新任韩国驻日大使李洙勳与河野会晤时曾邀请安倍出席平昌冬奥会。

此外，韩国军队２８日至２９日在独岛（日本称“竹岛”）周边海域举行“独岛防御演习”。这一岛屿自１９５３年以来为韩国实际控制，韩国、朝鲜、日本都宣称对该岛拥有主权。虽是每年举行的例行军演，但韩日两国正因慰安妇协议闹纠纷，韩方军演立即招致日方的愤怒回应。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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