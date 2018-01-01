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牢底坐穿 泰“庞氏骗局”事主入狱1.3万年！

2018年01月01日10:11  来源：新华网
 

　　泰国一家法院２９日裁定，一名“庞氏骗局”事主非法集资和诈骗罪名成立，所面临的刑事处罚是入狱监禁时间超过１.３万年。

　　被告布迪·基里达迪洛现年３４岁，２０１５年８月１日至２０１６年９月１日以邀约投资人“参股”方式，承诺每星期１％“回报率”和５％介绍新投资“奖励”，骗取大约４万人的资金，合计相当于１.６亿美元。

　　以所谓“研讨会”方式吸引不明真相者注资的同时，基里达迪洛把名下两家企业打造为“吸金”机器，号称从事美容、二手车、出口、房地产开发和外汇交易业务。

　　只是，法庭认定的证据，限于２６５３名受害人；对被告的有罪认定，是２６５３项诈骗罪；相应量刑，则是与这些罪名相关监禁年限的累加，即每一项罪名对应５年监禁，累积１３２７５年。

　　为求减刑，基里达迪洛向法庭认罪，可望把刑罚时间缩短为一半，即６６３７年。

　　泰国媒体报道，这名骗子的入狱时间，实际可能不会超过２０年。另外，法庭下令他与名下两家企业向２６５３名已经确认的受害人赔偿大约１７００万美元并附加每年７.５％利息。（徐勇）【新华社微特稿】

(责编：朱欣(实习生)、常红)
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