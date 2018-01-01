日本红豆沙拉面？叉烧配上奶油红豆，口味奇特！

说起日式拉面，不外乎筋道的面、浓郁的汤和喷香的肉。日本神户市一家餐厅开发了一款“前所未有的拉面”，以红豆沙为汤，面上浇一层奶油，集咸、辣、甜味为一体，定于２０１８年初限量供应。你要试一下吗？

连锁餐厅伊势屋的拉面素以辛辣出名。一些顾客抱怨太辣，餐厅经理考虑添加甜味，以平衡辣味。最初，他尝试加入巧克力，结果令人失望。伊势屋神户玉津店店长决定试试红豆，熬汤底时加入红豆，使得面汤看似像红豆沙。日本“火箭新闻”网站２６日援引这名店长的话报道，甜甜的红豆与面汤混合，巧妙地平衡了咸、甜和辣三种味道，奶油则增添了顺滑口感。不过，别以为红豆沙拉面是甜品，碗内依然有几块叉烧肉。

伊势屋玉津店定于２０１８年１月２日至８日试售红豆沙拉面，每天限量供应５份，单价１２００日元（约合７０元人民币）。（黄敏）【新华社微特稿】

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