人民网>>国际

日本红豆沙拉面？叉烧配上奶油红豆，口味奇特！

2018年01月01日10:10  来源：新华网
 

说起日式拉面，不外乎筋道的面、浓郁的汤和喷香的肉。日本神户市一家餐厅开发了一款“前所未有的拉面”，以红豆沙为汤，面上浇一层奶油，集咸、辣、甜味为一体，定于２０１８年初限量供应。你要试一下吗？

连锁餐厅伊势屋的拉面素以辛辣出名。一些顾客抱怨太辣，餐厅经理考虑添加甜味，以平衡辣味。最初，他尝试加入巧克力，结果令人失望。伊势屋神户玉津店店长决定试试红豆，熬汤底时加入红豆，使得面汤看似像红豆沙。日本“火箭新闻”网站２６日援引这名店长的话报道，甜甜的红豆与面汤混合，巧妙地平衡了咸、甜和辣三种味道，奶油则增添了顺滑口感。不过，别以为红豆沙拉面是甜品，碗内依然有几块叉烧肉。

伊势屋玉津店定于２０１８年１月２日至８日试售红豆沙拉面，每天限量供应５份，单价１２００日元（约合７０元人民币）。（黄敏）【新华社微特稿】

(责编：朱欣(实习生)、常红)
人民日报客户端下载手机人民网
 

相关专题

深度阅读

谱写新时代中国特色大国外交华章 12月28日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在接见回国参加2017年度驻外使节工作会议的全体使节时强调，外交战线全体同志要认真学习贯彻党的十九大精神、新时代中国特色社会主义思想，不忘初心，牢记使命，锐意进取，开拓创新，深入推进中国特色大国外交，继续为党和国家事业发展贡献力量。【详细】

国际|国际观察|外媒关注

2017，最难忘“新时代”这个词 经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，这是中国发展新的历史方位。习近平总书记在中共十九大报告中，从3个角度对“新时代”作出阐述。 从中华民族意义上来说，意味着近代以来久经磨难的中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，迎来了实现中华民族伟大复兴的光明前景。 从社会主义角度来讲，意味着科学社会主义在二十一世纪的中国焕发出强大生机活力，在世界上高高举起了中国特色社会主义伟大旗帜。 【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved