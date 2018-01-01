新闻人不容易 2017年全球至少81名记者殉职

国际新闻工作者联合会年末汇总数据显示，全球至少８１名记者在２０１７年殉职，２５０名记者受到拘禁或关押，针对媒体从业人员的暴力和骚扰大幅增加。

这一国际新闻行业团体在年度报告中认定，记者死亡原因包括暗杀、汽车炸弹袭击和交火事件；墨西哥对记者而言最危险，今年共１３人遇害；阿富汗、伊拉克、叙利亚三个战乱最血腥国家合计有３２名记者殉职。

报告说，阿富汗首都喀布尔一处什叶派文化中心２８日遭自杀式爆炸袭击，至少４１人丧生，可能包含一名记者，但国际新闻工作者联合会暂时无法确认。

８１名殉职记者中有８名女性，其中两人死于欧洲国家：８月，瑞典记者金·瓦尔登上“鹦鹉螺”号私人自制潜艇作随行报道期间死亡，尸体遭肢解和遗弃，警方怀疑凶手正是潜艇建造人彼得·马德森；１０月，马耳他知名调查记者达芙妮·卡鲁阿纳·加利齐亚被事先装在她所驾汽车上的炸弹炸死，３名嫌疑人受到指控。

截至１２月２９日，全年８１名记者死亡，就数字而言为十年来最低，相比２０１６年少１２人。然而，国际新闻工作者联合会主席菲利普·勒鲁斯说，全球范围针对媒体人员的暴力程度“依然高得令人难以接受”。

报告说，土耳其自２０１６年７月未遂政变以来，媒体承受的压力有增无减，２０１７年大约１６０名记者遭拘押，占全球总数三分之二。

国际新闻工作者联合会对印度的情况表达忧虑。报告说，暴力民粹主义在印度多次促发针对媒体记者的攻击。（胡若愚）【新华社微特稿】

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