人民网>>国际

新闻人不容易 2017年全球至少81名记者殉职

2018年01月01日10:07  来源：新华网
 

国际新闻工作者联合会年末汇总数据显示，全球至少８１名记者在２０１７年殉职，２５０名记者受到拘禁或关押，针对媒体从业人员的暴力和骚扰大幅增加。

这一国际新闻行业团体在年度报告中认定，记者死亡原因包括暗杀、汽车炸弹袭击和交火事件；墨西哥对记者而言最危险，今年共１３人遇害；阿富汗、伊拉克、叙利亚三个战乱最血腥国家合计有３２名记者殉职。

报告说，阿富汗首都喀布尔一处什叶派文化中心２８日遭自杀式爆炸袭击，至少４１人丧生，可能包含一名记者，但国际新闻工作者联合会暂时无法确认。

８１名殉职记者中有８名女性，其中两人死于欧洲国家：８月，瑞典记者金·瓦尔登上“鹦鹉螺”号私人自制潜艇作随行报道期间死亡，尸体遭肢解和遗弃，警方怀疑凶手正是潜艇建造人彼得·马德森；１０月，马耳他知名调查记者达芙妮·卡鲁阿纳·加利齐亚被事先装在她所驾汽车上的炸弹炸死，３名嫌疑人受到指控。

截至１２月２９日，全年８１名记者死亡，就数字而言为十年来最低，相比２０１６年少１２人。然而，国际新闻工作者联合会主席菲利普·勒鲁斯说，全球范围针对媒体人员的暴力程度“依然高得令人难以接受”。

报告说，土耳其自２０１６年７月未遂政变以来，媒体承受的压力有增无减，２０１７年大约１６０名记者遭拘押，占全球总数三分之二。

国际新闻工作者联合会对印度的情况表达忧虑。报告说，暴力民粹主义在印度多次促发针对媒体记者的攻击。（胡若愚）【新华社微特稿】

(责编：朱欣(实习生)、常红)
人民日报客户端下载手机人民网
 

深度阅读

谱写新时代中国特色大国外交华章 12月28日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在接见回国参加2017年度驻外使节工作会议的全体使节时强调，外交战线全体同志要认真学习贯彻党的十九大精神、新时代中国特色社会主义思想，不忘初心，牢记使命，锐意进取，开拓创新，深入推进中国特色大国外交，继续为党和国家事业发展贡献力量。【详细】

国际|国际观察|外媒关注

2017，最难忘“新时代”这个词 经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，这是中国发展新的历史方位。习近平总书记在中共十九大报告中，从3个角度对“新时代”作出阐述。 从中华民族意义上来说，意味着近代以来久经磨难的中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，迎来了实现中华民族伟大复兴的光明前景。 从社会主义角度来讲，意味着科学社会主义在二十一世纪的中国焕发出强大生机活力，在世界上高高举起了中国特色社会主义伟大旗帜。 【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved