2017年攀登珠峰者6人丧生 尼泊尔推出新禁令

人民网讯 据BBC报道，尼泊尔近日宣布，为了减少登山事故，将禁止单人攀登包括珠穆朗玛峰在内的高峰。根据这项新的禁令，没有获得医学允许的双腿截肢者以及盲人不得攀登珠峰。

尼泊尔旅游官员称，修改相关法令的目的是保障登山安全，减少伤亡。攀登珠峰的人数2017年创下历史纪录，与此同时，悲剧发生的数量也相应增加。截至目前，2017年攀登珠峰者死亡人数为6人，其中包括85岁的登山者明·巴哈杜尔·谢尔占（Min Bahadur Sherchan）。这位前英军廓尔喀族士兵（Gurkha）一直在和日本的三浦雄一郎（Yuichiro Miura）竞争年龄最大的攀登珠峰者纪录。

1920年以来，已经有超过200人死于攀登珠峰，其中大多数死亡发生在1980年以后。死亡原因有很多种，其中超过20%的死亡源于急性高山反应。根据喜马拉雅数据库（Himalaya Database）2015年的数据，死亡原因排名第一位的是雪崩，占29%，坠亡排第二位，占23%。（老任）

(责编：樊海旭、常红)