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致命流感病毒H3N2肆虐全美36州

2018年01月01日09:17  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯  据《今日美国》报道，美国联邦疾病控制和预防中心(CDC)的最新数据显示，致命流感病毒H3N2肆虐全美国36个州，且打疫苗也不能完全免疫。尽管最近的研究表明，流感疫苗通常有助于将患病风险降低40% 到 60%，但在某些情况下接种效果会有所不同。

美国流感高峰期通常在2月份。由于只有部分流感症状患者会去医院接受检查，所以追踪受影响人群的实际人数有一定的困难。流感测试的假阴性结果也很常见，因此流感患者的数量可能会高得多。流感季节始于10月并持续到5月，流感病毒对儿童、老人、孕妇和免疫力弱的人来说尤其危险。

在流感季节， 一些州已经出现了流感的死亡案例。加州已有10余人死于流感病毒，第十一例出现在2017年12月28日，该州仅统计65岁以下的流感死亡数据。特拉华州卫生官员说，一名有健康问题的47岁男性和一名83岁的女性因流感死亡。北卡罗来纳州有12人因流感死亡，其中包括一名儿童。南卡罗来纳州7人死亡，病人年龄均在65岁以上。（老任）

(责编：樊海旭、常红)
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