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澳大利亚军舰阿拉伯海上查获8吨毒品 市值4亿澳元

2018年01月01日08:37  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯  据法新社报道，30日 ，澳大利亚军舰在阿拉伯海上查获近8吨哈希什（hashish，以印度大麻提炼的毒品）。澳国防部估计，这批毒品市值约为4亿1500万澳元。

澳大利亚瓦拉蒙加舰（HMAS Warramunga）过去3天在同一海域进行海上安全演习时，也收缴了69公斤海洛因。军舰指挥官克里兰（Dugald Clelland）说：“舰上人员对这类任务准备充分，我们调派直升机和登船人员锁定并登上3艘可疑船只。”他表示，经登船人员全面搜索，查获意图销往全世界的大量哈希什和海洛因。这些毒品将被倒入海中。

统领澳大利亚在中东部队的少将弗雷文（John Frewen）形容，这次行动重挫毒品贩运者。该官员并未说明在靠近哪个国家的海岸线查获这些毒品。

瓦拉蒙加舰是30国海上联合部队（Combined Maritime Forces）的成员，合作巡弋250万平方英里公海海域。（老任）

(责编：樊海旭、常红)
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