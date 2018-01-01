中南合作 互惠共赢-2017年南非中资企业大事记

人民网约翰内斯堡12月31日电 （王磊）即将过去的2017年，南非经济虽然经历了跌宕起伏，但中资企业始终对其“不离不弃”，为这个地处南半球的国家投资兴业，助力民生。回首2017年，南非当地的主流媒体纷纷期待南非乃至非洲的经济可以通过中国的发展受益。南非《每日经济报》主编柯恒在接受人民网采访时曾表示，对南非及其他非洲国家来说，中国的发展带来的溢出效益巨大，非洲国家普遍期待从中受益。让我们盘点一下2017年中资企业为南非带来了哪些实实在在的利好。

助力南非 共建平安

2018年将迎来中南建交20周年，金砖国家峰会等重要活动。为助力南非政府打造“平安南非”，中国驻南非使馆倡议旅南侨胞和中资机构企业齐心协力，秉持自愿的原则，积极为即将开展的“平安南非”专项活动和“平安南非基金”捐赠资金，共做“平安南非”的参与者、建设者、贡献者和受益者，为“平安南非”贡献力量。

大使馆发出倡议后，中资企业和旅南侨胞热情高涨、万众一心，所募集的资金不断攀升。南中经贸协会会长、中国建设银行约翰内斯堡分行行长张进国表示，“平安南非”事关每位旅南侨胞、中资企业和机构人员安危和切身利益，事关中南全面交往与合作。作为中资企业的领导性组织，协会将积极为中南务实合作贡献力量，促进“平安南非、繁荣南非、包容南非”的建设。

中南合作 互惠共赢

企业之间的合作充分反映了中南两国之间的互惠共赢的关系，金融、实业、投资等各个领域都纷纷结出中南友好互助的硕果。

今年2月份，中国工商银行与南非标准银行在约翰内斯堡联合举办“2017年南非中资企业新春招待会”，在中非持续深入的政治及经济合作背景下，进一步加深银企关系，共同挖掘中非合作机遇。3月份，中国银行与南非贸工部在中国银行约翰内斯堡分行签署战略合作备忘录，双方将建立更加紧密的合作机制，聚焦“中非合作十大计划”，支持两国企业相互投资、开拓市场。银行业在当地业务的拓展给在南非的中资企业吃下了一粒定心丸。

8月份，海信与南非顶级橄榄球队红狮队续约，继续作为红狮俱乐部的官方消费电子合作伙伴，权益覆盖2018国际超级橄榄球联赛以及南非库里杯联赛。海信南非品牌经理莱恩说，他们与红狮俱乐部之间的合作伙伴关系自今年二月份公布以来一直是成功的。“作为南非的两大龙头品牌，我们的合作提高了彼此品牌的竞争力，增加了跨界合作，找到了创新实践的共同点。我们很高兴能够继续与红狮俱乐部合作。”

8月31日，支付宝官方宣布南非1万家商户接入支付宝，而此次接入是通过支付宝的合作伙伴-国外的支付公司Zapper达成的。这也是支付宝为中国人出境旅游提供便利方面做出的努力，随着其技术、信息、用户体验的不断完善，相信中国人以后到南非旅游会更安全、更方便，真正的实现安全文明游南非。只要一本中国护照，一部智能手机，中国人就能走遍全世界。

金砖国家新开发银行非洲区域中心于8月17日在约翰内斯堡市正式成立。将为成员国提供总额为15亿美元，约200亿兰特的贷款，用来支持绿色能源项目。

中非发展基金业主办了南部非洲投资论坛，就如何合作开展投资项目，如何深挖非洲市场需求，如何为中非经贸发展做贡献等进行了热烈深入的讨论。巧合的是，中国（南非）贸易博览会也相同的时间地点举办，来自中国杭州、南京等城市的中国企业参加了展会，展品范围涵盖家居用品、工业机电、环保水处理与泵阀暖通、五金工具与轴承、石油化工设备与材料等。中国也连续八年成为南非最大的贸易伙伴和最大进口来源地。

11月份，南非金山大学新闻系中非报道项目和人民网南非公司共同举办的第二届中外媒体与南非中资企业代表见面会在约堡市中国建设银行举行，来自非洲和中国的10余家媒体和20余名中资企业代表参加了此次对话会。与会的媒体与中资企业代表就“企业眼中的非洲媒体倾向性”和“非洲媒体眼中的中资企业”等话题进行了讨论，加深了彼此的了解。

12月7日，借着2017-18赛季沃尔沃环球帆船赛的“东风”，“一带一路?与你偕行暨东风汽车集团有限公司战略合作签约仪式”在开普敦召开，东风与SMT、赞比亚经销商就非洲业务签约，是相关海外业务布局持续深化的具体表现。未来计划与当地经销商一起，在细分市场研究、客户开发、售后配件保障、品牌推广建设各营销环节充分沟通，多元化地满足非洲用户的需求。

经济好转 造福民生

今年以来，南非经济曾面临困境。直至9月初，统计学家帕利?莱霍拉宣布南非今年第二季度的GDP较上一季度增长了2.5％，已经脱离技术衰退，南非经济终于脱离了泥潭。而在南非经济实现好转的过程中，中资企业做出了巨大贡献。

为了帮助南非当地调整能源结构，推进清洁低碳发展，中国国电龙源电力集团股份有限公司在南非开发的德阿24.45万千瓦风电项目于11月份顺利投产发电。该项目一期被南非风能协会评选为“2014年度优秀开发项目”；二期装机容量在目前所有中标项目中规模最大。德阿项目投产发电后取得了骄人的成绩：每年可发送清洁电力6.44亿千瓦时，相当于节约标准煤21.58万吨，减排二氧化碳61.99万吨，满足地方8.5万户居民的用电需求。

今年4月份，中国电信在南非举行业务推介会，充分利用自身资源优势，为企业、机构、单位等提供稳定、可靠的快捷通信服务，在互联网高速发展的时代让在南中资企业也能跟上时代的步伐。

同样是在4月份，中国海外基础设施开发投资公司非洲总部正式挂牌成立，这是我国首个海外基础设施开发平台。公司的目标是逐步发展成为我国企业开展海外基础设施投资最具影响力的“项目孵化平台”，中国企业开展国际基础设施投资合作的“桥头堡”。南非总统雅各布?祖马（Jacob Zuma）也于11月提到南非政府不仅将投资基础设施建设，并以此作为刺激南非经济增长和创造就业机会的手段。

海信南非品牌及新品发布会于7月份在开普敦国际会展中心CTICC成功举办。现场发布了高端ULED电视、冰箱、旗舰手机等系列新品。发布会还宣布庆祝其开普敦亚特兰蒂斯工业园成立4周年，并举办了200万台产品下线仪式。截止到2017年6月，海信南非冰箱产品销售额都已成为南非市场占有率第一名。

10月份，华融能源非洲有限公司与南非国家电力公司（ESKOM）在约翰内斯堡签署了第一期金额为20亿到60亿美金的结构性融资方案。近年来，华融能源非洲有限公司不断为南非国家电力公司（ESKOM）设计电网升级改造的创新融资方案设计，该项目的成功签署，将极大地提高南非国电的资金实力和基础设施建设及升级改造能力。

11月初，中国驻南非新任大使林松添赴开普敦参加由建设银行约翰内斯堡分行举办的中南投资者论坛，并与南中经贸协会开普敦分会成员举行了座谈。此前林大使还曾赴位于东开普的库哈工业园区考察了由我一汽和北汽在当地开展的工程。

11月，中国-南非经济贸易研讨会及签约仪式在中国银行约堡分行总部举行，中国贸促会长期致力于促进中国与世界各国的贸易与投资，并且十分重视发展与非洲国家的经贸关系，将与南非当地的黑人商会等机构加强协作，为中南经贸关系发展做出更大努力。

2017中国-南非能源研讨会于11月底在约堡市中钢大厦顺利举行，同时为南中经贸协会能源委员会的成立举行了揭牌仪式。南中经贸协会能源委员会的成立为在南能源类中资企业提供了更为便利的沟通交流平台，对他们在南非更好的扩展业务、开拓市场打下了坚实的基础。

回馈社会 造福大众

中资企业在为当地经济发展贡献力量的同时，也不忘承担社会责任，造福南非人民，让他们感受来自中国的温暖。

在由南中经贸协会发起的2017年度社会责任优秀企业表彰会上，白银有色集团股份有限公司、建设银行约堡分行、南非华为技术有限公司获得年度社会责任突出贡献奖，北汽南非汽车有限公司、金风非洲有限责任公司、海信南非制造有限公司获得了年度社会责任进取奖，中远海运非洲有限公司、中国银行约堡分行、中钢南非有限公司则获得了年度社会责任优秀奖。

此次社会责任评奖由南非中国经贸协会主办，建设银行约翰内斯堡分行承办。评委由中国驻南非使馆经商处、南中经贸协会协会会长单位、南中经贸协会协会名誉会长单位、各委员会主席、各部部长组成。此次评选参考了各企业对当地的经济贡献、创造就业、技术转让，以及对公益慈善事业的投入等多项指标，希望能够鼓励更多的企业在追求经济效益的同时也能回馈当地社会。

今年10月份，华为“未来种子”项目将十名来自南非各地的大学生送往中国，他们将在中国进行为期两周的学习和文化交流，他们还将前往位于北京的华为最高端实验室和华为深圳总部，接受5G，LTE和云计算等目前最先进技术的培训。

8月份，中非发展基金率中非棉业、一汽南非、海信南非、思威铂业和南京远洋等5家中国企业来到约翰内斯堡埃普沃思儿童村，探望这里的孩子和员工，并向孩子们捐赠爱心物资。本次接受捐赠的埃普沃思儿童村位于约翰内斯堡杰米斯顿地区，这所儿童村迄今已有99年历史，是南非最早的儿童收养机构之一，现在收养着90名服刑或吸毒人员子女、受家庭虐待或性侵儿童和孤儿等没有家庭成长条件的儿童。

结语

在刚刚过去的2017年，驻南中资企业在平安南非、深化合作、投资兴业、社会责任等方面都取得了骄人的成绩，为迎接2018年中南建交二十周年打下了良好的基础。在12月份刚刚结束的南非执政党主席竞选中，被经济学家广泛看好的拉马福萨成功当选，也极有可能参加下一任南非总统的竞选。这一结果大大提振了南非经济，兰特也随之走高，对于在南非的中资企业来说也是一个利好消息。

新的一年，新的展望，新的成果，中资企业需要与南非政府、机构等继续通力合作，共同谋求中南关系友好发展，人民安居乐业。

(责编：樊海旭、常红)