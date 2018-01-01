团结各界力量  共筑“平安南非”

人民网约翰内斯堡12月30日电 （刘畅） 南非有着美丽的风景，丰富的物产，被称为“彩虹之国”，但安全问题一直是笼罩在彩虹之上的阴云。南非的治安不仅是本国政府头疼的问题，更受到国际社会的关注。在南非各界力量的努力下，2017年南非的安全形势正在向更好的方向发展，多方携手共筑“平安南非”。

2017年，南非的安全问题依然存在。根据官方公布的数据，普通抢劫案件主要集中在人口密集的大中城市，各地犯罪案件发生的整体趋势正在好转，并向大中城市集中。1月份，美国《时代》杂志曾评出2017年全球十大风险，其中南非因腐败问题及权力更替等原因，位列第十。例如，在南非政府进行的大规模贪腐打击行动中发现，约翰内斯堡市政府下属的各个交通执照办理部门查出972起价值1470万兰特的贪腐交易，共有106名政府官员涉案，案件类型包括伪造资料、非法签发行车执照、非法车辆登记和驾照考试作弊等贪腐行为。

值得庆幸的是，约翰内斯堡市公共安全局局长孙耀亨在接受人民网采访时表示，依约翰内斯堡市公共安全局数据显示，该地区的严重犯罪已降低10.97%，若以种族人口数为分析基数，涉及华人案件算少数。

非官方数字显示南非的常住华人、华侨达到近30万，中国驻南非使领馆在领事保护工作方面也一直发挥着重要作用。

今年2月，中国一旅行团在南非约翰内斯堡一家酒店遭遇持枪抢劫，团内一家三口不幸被歹徒拦截，在反抗过程中，歹徒开枪，导致1人中枪，2人受伤。伤者随后从往重症监护室，经抢救转入普通病房治疗。中国驻约翰内斯堡总领馆接到消息后，迅速启动应急机制。中国驻约翰内斯堡总领事阮平指派副总领事杨培东带领三位领事立刻赶赴医院，看望慰问伤者，要求医院全力救治，并与警方交涉，敦促警方尽快破案。

同月，在驻南使馆警务组协调、指挥下，中南两国警方成功解救在约翰内斯堡市被绑架的5名中国籍公民。此案得到福州市公安局、南非豪登省警察厅、约堡唐人街管委会和南非华人警民合作中心的大力支持。

再例如，位于开普敦市斯特兰德镇（Strand）一华人商铺11月遭遇三名黑人歹徒袭击，两名福建侨胞遇难，一人受伤。案发后，曹利副总领事、宋俊领事和开普敦华人警民中心主任陈朱金、董钢律师第一时间赶往案发地慰问家属并了解案情。曹副总敦促警方尽快破案，切实保护华人合法权益并呼吁当地侨胞配合警方积极提供线索。

南非的安全问题存在已久，要想根治并不容易，需要社会各界都贡献一份力量。

今年1月，经驻南非使馆警务组协调，在南非和莱索托警方大力配合下，公安部“猎狐行动”工作组赴莱索托抓获“红通”经济犯罪嫌疑人池某（福建省福清市人，因涉嫌职务侵占500万元人民币潜逃至莱索托）。3月，时任南非警察部副部长的索特尤等南非警方高层一行走访位于中国商城密集的皇冠区内的中非商城，并在南非ESS保安公司与中国驻南非大使馆警务联络官王志钢、中国驻约堡总领馆屈伯勋副总领事、领事部主任买欣全和华人ESS保安公司、南非华人商城商户代表等进行了座谈和交流。7月，位于南非约翰内斯堡桑顿区（Sandton）的华人商家和中资企业代表与当地警察局召开安全对话会议，就当地安全情况和发展进行讨论。

10月，南非发生全国范围示威游行，游行者介绍此次游行不仅仅是为了农民的安全，更是为了全部南非人民的安全，他们希望南非政府能够重视安全问题，改善当前的治安环境。

构建“平安南非”、“繁荣南非”、“包容南非”

11月29日，驻南非使馆召开南非华人警民合作中心工作座谈会暨表彰大会，中国驻南非大使林松添亲自向5家“华人警民合作先进单位”、11位“华人警民合作先进个人”和14名“服务华人警民工作荣誉奖”获得者颁发了奖牌，表彰他们在维护侨胞安全和合法权益方面做出的突出贡献。

岁末，在中国驻南非使馆的倡议下，旅南侨胞和中资机构企业齐心协力，积极为即将开展的“平安南非”专项活动和“平安南非基金”捐赠资金，共做“平安南非”的参与者、建设者、贡献者和受益者，为“平安南非”贡献力量。为了配合使领馆及南非当地的安全工作，南中经贸协会也成立了安全管理部，专门为驻南中资企业服务，为大家的生命财产安全提供多一份保障。

结语

南非的安全问题一直牵动着每个人的心，并且与每个在这里生活和工作的人息息相关。提高风险防范意识，加强自我安全保护是必修课。新的一年，在驻南使领馆和南非各界的共同努力下，安全形势定将有所改善，将南非打造大家心目中的“平安南非”。

(责编：樊海旭、常红)