图片来源：淘图网

新华社发 商海春作

悉尼大学校园一角

李悦近照

2018年来了！

凡事预则立，不预则废。负笈海外的中国学子，开始为自己制定新一年的学习和工作计划。留学美国的李悦将迎来自己的毕业年；留学日本的童童对自己未来的工作有了明确的设想；留学澳大利亚的党一康给自己列出了新的书单；留学韩国的李凤希望自己能为中华文化走向世界贡献一己之力……他们将2017年的喜怒哀乐留在了旧岁，在新的一年重新出发，为了梦想继续努力！

收获硕果 踏上新途

林嘉懿

算算日子，童童已在日本留学6年。2017年4月开始读研究生。对于她来说，2018年又是一个新的开始。

从日本别府本科毕业后，童童考入了京都立命馆大学，成为一名研究生。“一切又从零开始。”入学之初，她寄宿在大阪的朋友家，往返两地找能租的房子；在京都没有认识的朋友，初来乍到寂寞孤独；研究生阶段换了专业，以前熟悉的知识用不上，新学的知识不熟悉……可以说，各方面都不适应的童童，在面临未知环境时，内心是恐慌的。

但留学这么多年，童童早练就了强大的适应力。“租的屋子灯坏了，自己找人修；出门丢了东西，自己找回来；家里的杂事琐事，自己操心自己干……”留学的这几年，生活中的各种琐碎磨砺着她，从一开始的烦躁郁闷，到之后的泰然处之，童童变得更加乐观坚强了。“有一次我去韩国旅游，刚下了飞机，我的手机被轻轻磕了一下，结果就开不了机了。我在韩国机场，人生地不熟，手机打不开，倍感绝望。”回想起自己经历过的“倒霉事”，她觉得很无奈，但也能坦然面对。如今，她已成为看着菜单就能做出美味菜肴的半个“大厨”，成为可以自己搬运家具的“大力士”，成为亲手组装家具布置房间的“设计师”……在童童的生活中，她还需要扮演很多角色，但她乐此不疲。

除了生活能力的提升，童童的思想也在渐渐成熟。“出国之后更爱国了。”童童说，“在亲身体验过海外生活之后，对很多事情的看法更加客观了，也更加为祖国骄傲。在海外生活和去海外旅游是不一样的，深入了解之后，就明白了很多事情，对祖国也更加眷恋。”童童坦言，感觉自己变成熟了许多，现在学会了和不同观点不同想法的人进行合作，变得更加包容。

留学海外，免不了面临各种麻烦。童童建议：“我们是留学生，孤身在海外生活，在面对一些侵害自己权益的事情时不能怕，一定要勇敢保护自己的合法权益。”

谈到2018年，童童说希望以更好的状态迎接新的一年。毕业论文和找工作是她新年计划中最重要的两项。对于未来的工作，童童有很多设想：“我掌握了汉语、日语、英语、韩语4种语言，现在还在自学泰语等语言。希望能利用语言优势，找到合适的工作。我想从事促进中国对外贸易或者对外交流的工作，发挥自己的特长，实现自己的价值。”

让中华文化走向世界

李 凤

一个中国人在国外学中文，听起来是不是有点怪——为什么要跑到国外学自己国家的语言和文化？不过，可不要小看国外的中文系，视角不同，收获也不同。

我在国内读的本科，专业是对外汉语。出于对中国文化的喜爱以及攻读研究生学位的考虑，本科毕业后我申请到韩国梨花女子大学中文系读书。韩国梨花女子大学中文系设有汉语语言学、汉语国际教育、中国文学、对外汉语、古典文献学等方向。我所学的专业是研究中国古典文献，比如《山海经》等，并将文言文和汉赋翻译成韩语。该专业不仅需要阅读大量书籍、查阅相关资料，做中韩文学的古文翻译也需要相当的功力。

记得我刚开始接触文言文翻译时，压力非常大。印象最深的是第一节课——“中国女性诗人史”，教授分配任务，让每个学生每周轮流报告学习所得。我分到的任务是翻译宋曲。虽然心里想这要怎么翻译啊，但为了突破自己，也为了提升自己的专业知识，我每天泡在图书馆里，查资料以及阅读中国古典文献。文言文的翻译要求字字落实，并尽量保持古文的意境和风格。翻译时，要直接按照原文的词义和词序，译成相应的现代汉语，达到“字不离词，词不离句”。

经过一段时间的学习，我翻译得越来越顺手，看到自己喜欢的古诗，就想即兴翻译。因为对中国文化的热爱、对中文的热爱，闲下来时，我也写写毛笔字、画幅画。

中文的美，是我们应该传承下去的。诗词歌赋、唐诗宋词都凝聚着深厚的文化底蕴和人文智慧：古人用简洁的语言、意境丰富的画面和各种情感来记录生活，有着特别的韵味。回想在韩国学习中文专业的初衷，不单单是为学习汉语和韩语，更多的是想从另一个视角来了解中国文化。最近《国家宝藏》节目的热播更让我感到身为中国人的骄傲。

2018年来了，新的一年，新的期待。我希望在新的一年，作为中外交流的桥梁，海外学子可以为讲好中国故事添砖加瓦，为中华文化走向世界贡献一己之力。

（寄自韩国）

新的一年继续成长

党一康

2017年10月，我只身来到澳大利亚悉尼市，成为留学生大军中的一员。从最初的新鲜好奇到之后的孤独迷茫，再到后来的目标明确，在这短短的几个月里，我成长了，也有很多感悟。

生性乐观的我在出国之前从来没体会过孤独的滋味。当我踏上澳大利亚这片陌生的土地时，当我走在陌生街头、看着身边来来往往的外国人的面孔时，当我无法负荷内心的苦恼与负面情绪又没人倾诉时，我才真正体会到了孤独的感觉。刚到国外半个月的时间里，我几乎每天都要偷偷地哭一会儿，流眼泪成为我宣泄的方式。随着对国外生活的适应，我学会了怎样面对孤独，学会了和自己相处，学会了独立思考。

当我离开家后，才知道“家”是包含了世界上所有美好的港湾，无论什么时候家里都有可以依靠的亲人，父母永远会敞开双臂等我回家。出国之前我和妈妈聊天，妈妈说：“之前你在西安上大学，如果发生了什么事情，我和你爸坐着飞机马上就能到你身边。要是你在国外遇到什么困难，我们想去也去不了啊……”那一瞬间，在我心中一直强大的妈妈无助地像个孩子一样。当我们离开家乡，远赴异国开始求学，父母的牵挂与担心也会随着距离的增加而增加。每次给姥姥、姥爷打电话，在石家庄的他们总能准确地说出悉尼当天的气温，是要怎样的爱才能让他们把一个原本与自己无关的城市放在心中呢？现在我懂了，对于这个世界来说，我只是一个渺小的人。可对于我的亲人来说，我就是他们的整个世界。我病了、受委屈了，他们会跟着心疼。为了他们，为了真正爱我的他们，我会让自己过得精彩漂亮。

出国之后，我才明白祖国对一个人的重要意义。当外国人赞叹中国文化博大精深时，当教授把中国的发展作为讲解案例时，我真切地感受到，祖国才是我们坚实的依靠。也正因为祖国的强大，我们才能在国外骄傲地说：“我来自中国，我是一个中国人！”而中国留学生也在用自己的行动表达着爱国之心，我们会耐心纠正外国同学对中国的偏见，会用彩笔将教室里字迹模糊的中国地图补充完整……我们都在为自己的祖国默默努力着。

曾经的我认为留学生活惬意而自在，但当我背起行囊远赴他乡开始留学生活后，我才明白，这其中的酸甜苦辣真的只能自己体会。在国外求学过程中，我哭过、笑过、迷茫过、挣扎过，但我知道这短短几年的留学生活，会成为我一生的宝贵财富，所以我并不后悔！

2018年来了，回望过去的一年，我成长了。新的一年，我给自己定下了新的目标：在高质量完成学校任务的同时着手考取注册会计师等证书；多读书，在没有充裕的时间进行旅游时，就让书籍带我走遍世界；完成健身计划。

（寄自澳大利亚）

将所学专业 延伸到课外

李 悦

“我们是洛杉矶两只野生新闻人，每天溺死在滑也滑不完的长篇报道里。在一个月黑风高的夜晚，我们突发奇想，为什么不做一眼可以看到尽头的新闻小故事呢？” 这是我和师姐田乃文推出的微信公众号每篇文章的文末推送。

我们开设的公众号的定位是“围观每日最新鲜最有趣的中美热门”。同时，“简短、有趣”是我们对于所推文章的追求。

田乃文是我在美国南加州大学的学姐，也是美国一家著名媒体的调查员兼记者。因工作需要，她每天需要阅读大量的新闻。正是基于这个原因，她想做一个公众号。“每天因工作关系，要读很多长篇大论的新闻。但对于一般读者来说，要想读完这么多新闻需要花费非常长的时间。况且，在我自己学新闻之前，并没有读报的习惯，对时事也谈不上太关心，对所有新鲜事的了解，都停留在和朋友聊天获得的信息。”师姐这么跟我解释她的创意的诱因。

我呢，虽然学习了很长时间的新闻专业，但一直在思考一个问题：“为什么身边的年轻一代有阅读新闻习惯的人越来越少？”在我看来，一是随着科技的发展，在这个“人人都可以成为记者”的时代，大家的注意力更多地被各种社交网络、移动客户端所吸引；二是很多严肃类新闻题材的文章篇幅较长，即使文章内容深刻，但是由于在网络时代中成长起来的一代习惯了碎片化的阅读方式，这些文章并不容易被他们接受。于是，生活中出现了越来越多步履匆匆的“低头族”。那么，在网络上大家又是如何看新闻的呢？很多人给出的答案是“看标题”。但作为新闻专业的学生，我们并不希望读者仅仅通过各种“标题”来获得每日资讯。

于是，我和师姐一拍即合，借助自身的地缘与专业优势，于2017年10月推出了报道中美热门新闻的公众号“观纵横”。

我们俩在此前并没运营和推广公众号的经验，从创办至今的近3个月的时间里，对我们来说是一个不断尝试的过程。由一开始每天推送6篇中英文短新闻，到现在将3至4篇美国新鲜事儿整合在一起，这个公众号在语言风格上更注重对话性。后续的计划是增加一些专题性讨论。无论是内容还是形式，我们都在一边摸索，一边改进。从一开始每篇只有几十的阅读量，到现在约200的稳定阅读量，我们欣喜地发现这个公众号正在被越来越多的人所关注。

在主题的选择上，我们会选择大家比较关注和感兴趣的话题类型，以经济、政治、科技类的内容居多，但也会选一些大家平时不易看到的新闻，偶尔还会推出一些“搞笑”类的内容。不过所谓的“搞笑”类内容，并不一定是奇闻轶事，也可能是对一些事件进行不一样的解读。

公众号的所有文章都是我们利用业余时间来整理写作的。在繁重的课业或工作压力之下，能够坚持运营，离不开大家对我们的支持——日渐增长的阅读量，一个个积累起来的“赞”，“看你们的公众号成为日常”和“每天必看的公众号”这样的留言，都给了我们继续努力的动力。

新的一年，我希望我们的公众号可以运营得更好。从创办至今，短短的时间里，我们收到了来自读者太多的鼓励和支持，也希望用更多有价值的内容来回馈大家，这包括丰富公众号的内容、定期开展与粉丝之间的互动活动等。

于我个人而言，2018年将注定是忙碌且不平凡的一年，是我研究生毕业、正式结束学生时代、走向工作岗位的一年。我非常有信心迎接这一年的各项挑战，奋力前行，哪怕风雨兼程。

（寄自美国）

(责编：冯粒、常红)