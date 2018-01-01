欧美同学会举行学习习近平总书记给莫斯科大学中国留学生回信精神座谈会

本报北京12月31日电 （记者潘跃）12月30日，习近平总书记给莫斯科大学的中国留学生回信，勉励他们胸怀大志、刻苦学习、早日成才，并向所有海外学人致以节日问候。欧美同学会（中国留学人员联谊会）31日在京举行学习习近平总书记给莫斯科大学中国留学生回信精神座谈会。近百位来自不同领域、行业的留学人员出席座谈会。

全国人大常委会副委员长、欧美同学会会长陈竺从外地致信，号召广大留学人员，要在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下坚定理想信念，志存高远、脚踏实地，在实现中国梦的生动实践中放飞青春梦想。

他要求欧美同学会动员广大会员，并向海外留学人员发出号召，认真学习贯彻习近平总书记给莫斯科大学中国留学生回信精神，不忘初心，牢记使命，不断开创留学报国事业新局面。

《 人民日报 》（ 2018年01月01日 04 版）

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