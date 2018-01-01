“郑和海洋文化周”在马六甲举行

新华社马来西亚马六甲12月31日电 （记者林昊、王大玮）由中国驻马来西亚大使馆、马六甲郑和朵云轩艺术馆以及马来西亚多个华人社团和文化团体共同举办的“郑和海洋文化周”，30日在马来西亚古城马六甲开幕。

马六甲州政府对华商务特使颜天禄在开幕式上说，600多年前，郑和七下西洋、五次驻节马六甲，许多华人从此在马来西亚繁衍生息，并对马来西亚的独立和发展作出了巨大贡献。

他说，“郑和海洋文化周”的举行对于弘扬各国之间睦邻友好、维护马来西亚各民族之间的和谐共处、推动马来西亚多元文化的发展具有重要意义。

本次“郑和海洋文化周”于2017年12月30日至2018年1月6日在马六甲郑和朵云轩艺术馆举行。活动内容丰富多彩，包括郑和主题画展、海上丝绸之路论坛、古城艺术家作品展等，吸引了马中两国数百位艺术爱好者参与。

《 人民日报 》（ 2018年01月01日 03 版）

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