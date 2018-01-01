十九大精神对外宣介团访问土耳其

新华社伊斯坦布尔12月30日电 应土耳其正义与发展党邀请，中共中央候补委员，福建省委常委、组织部长胡昌升率十九大精神对外宣介团于12月27日至30日访问土耳其。

胡昌升分别会见土副议长艾登、正义与发展党副主席卡瓦克彻和埃克尔、共和人民党主席克勒奇达尔奥卢、爱国党主席佩林切克，并举行专题宣介会，向土政党政要及各界代表宣介中共十九大精神，全面阐释了习近平新时代中国特色社会主义思想，重点宣介了习近平总书记在中国共产党与世界政党高层对话会上的主旨讲话精神。

土方积极评价中共十九大重大意义，高度赞赏习近平新时代中国特色社会主义思想及构建人类命运共同体理念，表示愿进一步密切同中共的交流互鉴，推动两国关系和“一带一路”合作深入发展。

《 人民日报 》（ 2018年01月01日 03 版）

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