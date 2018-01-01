一带一路，为泰国发展战略添活力

“东部经济走廊是泰国政府提出的重大发展战略，对泰国未来数十年带来巨大发展机遇，这一战略必须与‘一带一路’倡议有效对接。”日前在泰国举办的“中国视角下的东部经济走廊和旅游业发展”研讨会上，泰国国家研究理事会秘书长思瑞拉·宋斯维莱对本报记者表示。

2017年以来，中泰两国高层就东部经济走廊对接“一带一路”倡议达成共识。为了实现两国有效沟通、政策有效对接，建立起长期合作机制，泰中战略研究中心组织此次研讨活动，邀请各界建言献策。此次研讨会特别邀请了中方代表出席发言，“希望倾听到泰中双方的声音。”泰中战略研究中心主任素拉西·塔纳通对记者说。

作为实现经济转型的重要战略，泰国东部经济走廊项目涵盖泰国东部的差春骚、春武里和罗勇三府，泰国政府计划在未来5年投入至少1.5万亿泰铢（1泰铢约合0.2元人民币），加快建设一批重点基础设施项目，包括扩建乌塔堡国际机场、兰乍邦港、建设曼谷至罗勇的高速铁路及区域内铁路复线和高速公路等，在建设过程中，泰国将向投资者提供优惠政策。

此次研讨会期间，中共十九大、人类命运共同体、“一带一路”等成为热议话题。思瑞拉认为，中国提出的构建人类命运共同体理念，为泰中关系进一步发展指明了方向。泰国农业大学经济学专家乌提蓬认为，“一带一路”倡议是推动全球化发展的重要举措，不仅能够增进泰中两国经贸关系，带动人文交流，而且可以助推泰国相关政策加快落地。

思瑞拉说，东部经济走廊项目将着力在互联互通和创新增长两个方面实现突破，与“一带一路”倡议对接，将推动泰国在物流业、旅游业和文化交流等方面实现快速发展。同时，泰国基础设施有望在此过程中实现改造升级，中国投资者有望为泰国在汽车制造、食品加工和现代农业等产业提供助力。即将动工的中泰铁路合作项目将为泰国发展带来新的机遇，凸显泰国重要的地缘和区位优势，泰方期待不断与中方加强在基础设施等领域合作，不断学习中方先进的技术和管理经验。

旅游业是泰国经济发展的重要支柱，也是东部经济走廊项目十大重点产业之一。“70%的赴泰中国游客去过东部经济走廊所在地区，”泰国导游公会副主席丁有国表示，“我们期待打造更高质量的旅游产品，为中国游客提供更优质的旅游体验”。

素拉西认为，大多数泰国民众已经认识到，中国提出的“一带一路”倡议是与各国共赢发展的新路。他希望通过此次研讨会，让泰国各界了解到“一带一路”倡议为泰国发展带来的机遇，充分实现东部经济走廊项目与“一带一路”倡议的有效对接。

（本报曼谷电）

《 人民日报 》（ 2018年01月01日 03 版）

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