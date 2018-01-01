“采访十九大最令我难忘”（外国记者看中国）

“10月18日那天，我一大早就来到人民大会堂，全程聆听了习近平总书记所作的中共十九大报告，亲眼见证了举世瞩目的中共十九大开幕盛况。采访十九大是2017年最令我难忘的时刻。”谈到那次经历，印度尼西亚安塔拉通讯社记者纳苏蒂安的思绪又回到了两个多月前。

在印尼安塔拉通讯社总部大厦，纳苏蒂安兴奋地向本报记者回忆起在北京报道中共十九大的难忘时刻。纳苏蒂安表示，中共十九大为中国人民清晰地指明了国家未来的发展方向，以及实现这一宏伟目标的总体战略部署和阶段性任务。“印尼与中国同属发展中国家，也有自己的发展梦想，政府也提出了自己的发展目标，我对这一点感同身受。中国特色社会主义制度的优越性，对推动中国经济发展与社会全面进步起了重要作用。中国领导人决策英明、充满魅力，是人民的福音。”

开幕会结束后，纳苏蒂安立即参考发给记者的十九大报告英文版，及时向总社发回了报道，内容甚至包括鼓掌次数等现场细节。10月25日，他全程观看了新一届中共中央政治局常委同中外记者见面的电视直播。“粗略计算，我在北京期间一共向雅加达发回了20多篇有关中共十九大的新闻报道。”

采访十九大是纳苏蒂安第二次来北京，第一次是2015年9月出席“一带一路”媒体合作论坛。2017年再次来到中国，他更加深切地感受到了中国经济的快速发展与北京的巨大变化。“与雅加达相比，北京有着运行良好的城市公共交通系统，令人感到舒适便捷。”在北京期间，十九大新闻中心还组织外国媒体记者参观了位于延庆的野鸭湖国家湿地公园。“真是眼见为实，那里的美景让我感到震撼。中国政府多次强调，在经济发展的同时也要注重环境保护，并提出要建设美丽中国，这一点确实高瞻远瞩，中国政府也在加快努力使之变为现实，给人留下了深刻印象。”

通过两次中国之行，纳苏蒂安对中国有了越来越深入的了解，写了一些自己感兴趣的有关中国的文章，让印尼读者能够正面、客观地看待中国在各领域所取得的巨大成就，以及中国为实现中国梦所作的不懈努力。

听说人民日报记者来访，安塔拉通讯社一些参与过中国与印尼媒体合作项目的记者纷纷加入到与本报记者的对话当中。大家纷纷表示，现在中国与印尼媒体交流越来越多，他们为能成为其中的一员备感荣幸。中国提出构建人类命运共同体，并与其他国家一起积极推进“一带一路”建设。印尼民众认为，中国是一个能够在地区乃至全球层面发挥重大影响的负责任大国。“一带一路”倡议与印尼“全球海洋支点”构想高度契合，通过两国携手努力，两国关系前景一定会更加光明。

（本报雅加达电）

《 人民日报 》（ 2018年01月01日 03 版）

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