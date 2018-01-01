共筑友谊路 开启新航程（大使随笔）

经过20年携手努力，如今中南关系正处于历史最好时期，两国政治互信、经贸互利和人民友好已成为中非合作与南南合作的典范

岁月如梭。1998年1月1日，南非土地上升起了鲜艳的五星红旗，中南两国正式建交。经过20年携手努力，如今中南关系正处于历史最好时期，两国政治互信、经贸互利和人民友好已成为中非合作与南南合作的典范。

高度政治互信是双边关系发展的定盘星。20年来，中南关系实现跨越式发展。习近平主席同祖马总统举行9次双边会晤，双方就全面深化两国政治互信、经贸互利合作、人文交流和国际地区事务协作达成一系列重要共识，两国全面战略伙伴关系不断迈上新台阶。

经贸互利合作是双边关系发展的助推器。中国已连续8年成为南非最大的贸易伙伴，也是南非最大的投资来源国。南非是中国在非洲最大的贸易伙伴和最重要的投资目的地国。2016年，中南双边贸易额达353亿美元，较1998年建交之初增长20多倍。中国在南投资从无到有，累计直接投资超过200亿美元，投资企业数千家。两国经贸互利合作呈现出全方位、宽领域、多层次快速发展的强劲态势，给两国人民带来了实实在在利益。

人文交流夯实两国友好的民意和社会基础。中南互办“国家年”、中国—南非高级别人文交流机制首次会议成功举行开创了中南乃至中非交往的先河。南非成为吸引中国游客最多、接收中国侨民和留学生最多、设立孔子学院和孔子课堂最多的非洲国家。习近平新时代中国特色社会主义思想和治国理政经验得到广大南非民众的高度赞扬和广泛认同。

国际和地区事务合作维护了共同利益。中南在国际和地区事务中团结协作，在金砖国家、二十国集团和联合国等多边机制框架内密切配合，共同维护两国和广大发展中国家利益；携手成功举办了中非合作论坛约翰内斯堡峰会，扎实推进峰会成果落实，极大地促进了中非合作共赢、共同发展。南非已成为“一带一路”建设连接非洲的关键桥梁。

2018年是中国全面贯彻落实党的十九大精神开局之年，适逢中南建交20周年，中南友好互利合作将迎来新的历史机遇。中国愿同南非密切合作，筹办好中非合作论坛和金砖国家领导人第十次会晤，加强发展战略对接，全面对接“一带一路”建设，加强治国理政经验交流，深化各领域合作，助力南非实现经济快速发展，支持南非在非洲事务中发挥“领头羊”作用，使中南关系成为引领中非关系的“火车头”。继续加强国际和地区事务协作，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上继续相互理解、相互支持，共同致力于推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系和人类命运共同体，建设更加美好的世界。

风雨同舟，砥砺前行。我坚信，在双方共同努力下，中南关系将继往开来，续写新篇章，开启新航程，再创新辉煌！

（作者为中国驻南非大使林松添）

《 人民日报 》（ 2018年01月01日 03 版）

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