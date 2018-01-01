“我们从未像今天这样自豪”

“天道酬勤，日新月异”“不驰于空想、不骛于虚声”“要把老百姓的安危冷暖时刻放在心上，以造福人民为最大政绩”……新年前夕，习近平主席发表二○一八年新年贺词，回顾过去一年中国取得的非凡成就，勾画新一年工作重点，展现深厚的为民情怀、昂扬的奋斗姿态和负责任的大国担当。海外华侨华人第一时间收听收看新年贺词，认为习主席的贺词平实感人、催人奋进，他们为国内各项事业蓬勃发展点赞，为中国日益提升的国际地位而自豪，表示愿把自身点滴的努力汇流成海，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

对人民群众最关心的问题了然于心

美国国会图书馆中文部前主任、美中政策基金会主席王冀已离开故土70多年，但始终关注着中国的发展进步。“令我印象最深的是贺词讲到中国将到2020年实现现行标准下农村贫困人口脱贫。如果能够实现，意味着中国几千年来历史上首次实现消除绝对贫困，这是不得了的。习主席是实干家，全体中国人民和海外华侨华人都要行动起来，贡献自己的力量，脚踏实地支持实现这个伟大的目标。”

比利时中国和平统一促进会会长朱海安老家是浙江青田，旅居海外30多年，他几乎每年都要回老家看看。“中国取得的历史性成就，可以归结为习主席在贺词中所说的八个字：天道酬勤，日新月异。”“这几年我看到老乡们的日子一天比一天好，作为一名炎黄子孙，我为华夏大地取得如此骄人的成绩感到自豪！”

“习主席说‘天道酬勤’‘安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜’‘千千万万普通人最伟大’，这些朴实的话语，触动到了我们海外侨胞内心最柔软的部分。”在俄罗斯华侨华人青年联合会会长吴昊看来，“习主席对人民群众最关心问题了然于心，每一句话都娓娓道来，让人感觉特别亲切舒心。”

德国路德维希德中友好协会理事、勃兰登堡州经济发展局顾问吴刚认为，习主席对扶贫、环保、民生等问题的关注，体现出祖国的发展成果正是为了切实惠及每一个老百姓。

“习主席在贺词中提到，环境是人民群众最关心的事情之一，这说明中国政府把生态保护摆在更加突出的位置，努力为人民创造更加美好的生活环境。”曾就职于澳大利亚联邦政府、已在海外生活工作了近30年的郭林海对记者说。

南部非洲粤港澳总商会会长陈玉玲从新年贺词中看到了中国美好的未来，她表示相信脱贫攻坚的工作会更快，越来越多的老百姓正在摆脱贫困，走向富裕。“我有信心，在建设社会主义现代化强国的征程中，人民生活一定会欣欣向荣，愈加美好幸福。”

有这样的奋斗精神，中国未来前途无量

吴刚1998年来到德国求学，常年从事中德经贸、科技合作，他对习主席新年贺词中提到的“幸福都是奋斗出来的”感受颇深。“过去，我在接洽德国勃兰登堡州和中国国内的合作项目时，更多是德国对中国‘援建’‘扶持’性质的项目。如今，越来越多的中国政府和企业的代表团主动来到德国，双方谈论的都是‘双赢’‘共赢’的经贸、科技和教育合作。”

虽已是耄耋之年，王冀每年都要回国五六次，他谈道：“习主席说‘逢山开路，遇水架桥’，这是非常了不起的想法。有这样的奋斗精神，中国的未来一定是前途无量的！”

埃塞俄比亚中国商会秘书长王希学对“一步一个脚印，踏踏实实干好工作”这句话感受很深。他表示，作为境外工程承包商，在“一带一路”建设的过程中，需要踏踏实实干好各项工作，打造更多精品工程。真正了解、尊重当地文化，融入当地社会，才能做到民心相通，夯实中非命运共同体。

郭林海认为，习主席在贺词中讲到的“不驰于空想、不骛于虚声”展现了中国政府脚踏实地、扎实稳健的工作作风。“从以前的人才外流到如今相当优秀和拔尖的学者纷纷回国发展，这说明中国对科技领域的投入已经取得了丰硕成果，政府对人才愈加尊重和重视，国内的科研环境持续得到改善。”郭林海说，当前国内各项事业呈现出蓬勃向上的发展势头，作为一名海外华人，深为祖籍国未来的光明前景感到高兴。

吴昊深情地谈道：“2018年必将属于奋斗者。我们每一位海外侨胞都如同一滴水珠，汇流成海，将托起中华民族伟大复兴的巨轮抵达光辉的彼岸！”

中国的责任担当在当今世界尤为可贵

“中国作为一个负责任大国，也有话要说”，贺词中的这句话讲到了吴刚的心坎里。“记得以前，我们总会关注西方国家会有什么样的政策、什么样的观点，如今，中国在国际舞台上发出的声音越来越成为西方舆论关注的对象。”

朱海安对习主席的全球视野和历史担当更是赞不绝口。“习主席说，天下一家，中国始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。这番话让世界看到一个负责任大国的国际道义和担当，这种责任担当在当今世界尤为可贵。作为海外华人，我们从未像今天这样感到自信和自豪。”

在加拿大渥太华华人社团联合会主席卢红民看来，当今世界，一些国家奉行各人自扫门前雪的主张，中国2020年全面消除贫困的庄严承诺和构建人类命运共同体的宏大倡议，都体现出中国对全球发展和人类和平的负责任态度，“为习主席点赞，为中国人民点赞”。

缅甸国家武术联合会主席、缅中交流合作协会执行主席李伯波说：“新年贺词中还再次强调了中国推动构建人类命运共同体的使命，这体现出中国不仅致力于为本国人民谋幸福，也志在为全人类谋幸福。”

韩中文化友好协会会长曲欢在接受本报记者采访时表示，2017年中国提交了一份亮点纷呈的成绩单，其中印象最为深刻的便是召开了中共十九大。“作为从事民间外交的华侨华人，为了构建人类命运共同体，我们要以实际行动在自己的所在国做大朋友圈，把中国亲诚惠容的外交理念付诸‘一带一路’建设的过程中。”

法国欧华历史学会会长叶星球表示，过去的2017年，中国在民生、科技、经济、全球治理等各个方面都取得了重大进展，究其原因，是中国脚踏实地走中国特色社会主义道路。“只要走在正确的道路上，路一定越走越宽；只要不忘初心艰苦奋斗，幸福一定会来敲门！”

英国首位华人市长陈德樑表示，中国的发展不仅让自身受益，而且为解决全球性问题作出了积极贡献。作为一名海外华人，相信中国在2018年的世界舞台上将发挥更大作用，与其他国家共建一个和平、安全与稳定的世界。

（本报华盛顿、布鲁塞尔、莫斯科、柏林、堪培拉、约翰内斯堡、渥太华、曼谷、首尔、巴黎、伦敦12月31日电 记者高石、任彦、张晓东、冯雪珺、李锋、李志伟、吴云、张志文、马菲、葛文博、许立群、强薇）

《 人民日报 》（ 2018年01月01日 03 版）

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