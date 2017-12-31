“定当不负殷殷期望”

“习主席给我们回信了！”莫斯科大学的中国留学生学者们立即沸腾起来；留学生朋友圈里，这一消息也顿时霸气刷屏。

一个多月前的11月17日，莫斯科大学中国学生学者联合会的同学们，给习近平主席写了一封情真意切的信，诉说自己对日益强大的祖国备感自豪的情感，表达他们担负光荣使命、努力追求进步、希望学成报国的决心。

“我盼着习主席百忙中能给我们回信，但又想着可能吗？习主席是那么辛劳，有多少大事要放在心上。”卢森通——莫斯科大学中国学生学者联合会主席，也是这封信的起草人之一，自打信发出后，就这么忐忑地期盼着。

中国驻俄罗斯大使馆第一时间组织留学生们到使馆收看当晚的《新闻联播》。“作为一名‘老’留俄学生，我以亲身体会告诉大家，这是一件非常激动、兴奋甚至幸福的事，也是新时代党和国家的领袖对青年一代提出的历史使命和殷切期望。”中国驻俄罗斯使馆临时代办范先荣说。

事实上，得知消息后，不管是正在学校组织新年晚会彩排的，还是正准备外出郊游度假的中国留学生们，激动兴奋地放下手头事，从四面八方赶到了使馆，急不可待地希望在第一时间收看电视，和更多人分享这激动时刻。远在圣彼得堡和俄罗斯其他城市的中国学生学者们，也迅速组织起来，集体收看。

“这是最特别的新年惊喜！”俄罗斯中国留学生服务总站站长曹若琪第一时间编发了央视的视频链接，通过“留学俄罗斯”微信公号，迅速传播出去。

“分享祖国发展的成果和喜悦，我们无比自豪和荣耀”

“读了来信，我很高兴，我从中读出了祖国日益强大带给你们的自豪之情，也感受到了海外学子们心向祖国、追求进步的强烈心声。”习主席回信开篇，这样写道。

那封写给习主席的长达1120个字的信，字字句句是海外学子们的真情实感。

回忆当初写信的起因和过程，卢森通沉浸在激动中。“大家早就想写这么一封信了，因为有太多太深的感受。”

留学国外，尤其能感受到祖国的进步与强大。他们在信中写道：“这段时间，我们与国内同胞同步深入学习、贯彻落实十九大精神，开展了集中学习、网上自学、现场讨论等多种形式的学习宣讲，从而对党情、国情、世情有了更清晰的认识，对走中国特色社会主义道路充满自信。”

十九大开幕当天，中国驻俄使馆教育处组织留学生代表集体收看。莫斯科与北京时间相差5个小时，习总书记讲话时，正是莫斯科时间凌晨4点，但中国在俄留学生总会的同学们，自发凌晨起来，录下视频。当天，聆听完讲话，在座的年轻学子们异常激动，有的结合亲身经历，强烈“为这个伟大的时代点赞”；有的为报告中规划的发展蓝图激动不已，纷纷表示“努力学习，报效祖国。”

几天后，中国在俄留学生总会又组织部分党员学生学者，来到位于莫斯科郊外的中共六大会址常设展览馆，回望峥嵘岁月，重温入党誓词。

这次“党史之旅”，让他们深切地体味到今天的来之不易。这也变成给习主席信中的文字：“党的十八大以来，您率领全国各族人民，统筹推进‘五位一体’总体布局，协调推进‘四个全面’战略布局，取得了举世瞩目的伟大业绩，党和国家事业全面开创新局面，中国特色社会主义进入了新时代。我们虽远在俄罗斯，但我们同样分享着祖国发展的成果和喜悦，无比自豪和荣耀。”

对于俄罗斯中国留学生来说，今年还是一个特别之年——既是十月革命100周年，也是毛泽东主席在莫大发表“希望寄托在你们身上”著名讲话60周年。所以，当看到十九大报告中指出的“一百年前，十月革命一声炮响，给中国送来了马克思列宁主义。中国先进分子从马克思列宁主义的科学真理中看到了解决中国问题的出路”，听到习近平总书记强调“青年兴则国家兴，青年强则国家强。青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望”时，这些身在俄罗斯，尤其是莫斯科大学的海外学子们，心情格外激动，感受格外深刻。

“看到今天的中国，正大踏步走近世界舞台的中心，听到十月革命发生地的人民，由衷地赞叹我们的成就。这可能是留学俄罗斯的我们，对祖国强大最切身的感悟。”来自莫斯科鲍曼技术大学的杨光荣感慨不已。

也正是11月17日纪念毛泽东主席在莫大发表“希望寄托在你们身上”讲话60周年活动结束后，面对一个甲子的轮回，面对历史与今天的交融，心潮澎湃、情难自抑的莫斯科大学中国学生学者们商议着共同起草了这封信，并得到全体在俄中国留学生的响应。

“让中国梦在一代代年轻人的接力中变为现实”

“总书记回信，不仅有对广大留学生的牵挂，更有谆谆寄语。”听着央视播音员念完回信全文，在场的30多位留学生都感到了心头一热。

“这封回信，不仅仅是给莫斯科大学中国留学生的，也是给全体在俄留学生的，更是对全球中国海外留学生的关心与勉励。”中国留俄博士生学者联谊会主席王亚南深切地体会着信中深意。学习十九大报告时，他就注意到，总书记对青年一代特别关心，有着深切的期望。他说，祖国各项事业的蒸蒸日上，让在海外留学的青年学子深深地感到骄傲与自豪。科学没有国界，但科学家有祖国，海外的学生学者都肩负着中华民族伟大复兴的神圣使命，留学海外，更要心系祖国，要矢志学成报国，为实现伟大的中国梦而努力奋斗。

回信中，习主席又一次提到了60年前毛主席接见中国留学生时讲的那段著名的话：“青年人‘好像早晨八九点钟的太阳，希望寄托在你们身上’。”同时也寄语今天的青年一代，“实现中华民族伟大复兴的中国梦，离不开一代代青年的接力奋斗。”正在莫斯科大学就读的赵文君特别有感触。她说，党和国家领导人对青年的重视，一脉相承，一个时代有一个时代的使命。当年，毛主席的这番话，曾激励当时的海外年轻学子，学成回国，报效祖国；今天，风华正茂的新一代，也应该接过祖辈和父辈的旗帜，在新时代里努力学习，“像习主席期望的那样，让中国梦在一代代年轻人的接力奋斗中变为现实”。

“把爱国之情、强国之志、报国之心统一起来”

“希望你们弘扬留学报国的光荣传统，胸怀大志，刻苦学习，早日成长为可堪大任的优秀人才……”习主席回信中的这些具体勉励，更是激起海外学子们的强烈反响。

如何做“有理想、有本领、有担当”的新一代？如何更好地弘扬留学报国的光荣传统？怎样才能“让青春之光闪耀在为梦想奋斗的道路上”？在场的使馆教育处同志们和留学生代表，激情四溢，热议开来——

“作为留学人员，要始终牢记祖国和人民的重托，把爱国之情、强国之志、报国之心统一起来，勇作祖国的忠诚者、时代的奋进者、事业的搏击者，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己的青春和力量。”

“要倍加珍惜祖国极不平凡的发展成果和来之不易的团结稳定大好局面。刻苦学习，掌握本领。”

“作为海外留学人员，肩负着传播中国优秀文化，展现真实、立体、全面中国的责任。一定不辱使命，从自身出发，讲好中国故事，促进中外交流。”

“功崇惟志，业广惟勤。一定要坚定理想。中国梦是全国各族人民的共同理想，也是青年一代应该牢固树立的人生信念。”

“要利用各种平台，带领广大留俄同学学习、宣传和贯彻好总书记的回信内容和精神，不忘初心，怀揣留学归国报国的中国梦，学好专业知识，在实现中国梦中成就个人的梦想。”

……

“定当不负习主席和这个时代对我们的殷殷期望。”屋外，冬雨绵绵，寒风刺骨；屋内，热气腾腾，群情激昂。

听到习主席回信最后特地向海外学子问候新年快乐，俄罗斯的中国留学生们，也代表全体海外学子，饱含感情地齐声高喊：“习主席好，祖国人民好，新年快乐！”

（本报莫斯科12月30日电）

《 人民日报 》（ 2017年12月31日 02 版）

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