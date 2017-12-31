美术交流传递中国智慧

中国美术学院美美讲堂“‘一带一路’上的大家小书”活动12月29日在越南河内大学孔子学院举行。来自中国美术学院的师生向越南大学生介绍了中国画和中国书法的基本知识和技法，手把手教越南学生画中国画、写毛笔书法，一起感受中国文化艺术之美。

大二学生阮氏花第一次体验毛笔书法。“写书法时，我将注意力全部集中在一支神奇的笔上，浮躁的心也很快平静。学书法对我很有帮助。”阮氏花对本报记者说。

与其他同学不同，大三学生阮氏海燕不但写得一手漂亮的硬笔书法，而且之前也写过毛笔字。“中国老师的介绍与示范，更加激发我对中国书法和绘画艺术的兴趣。希望孔子学院今后能举办更多这样的交流活动，为越南年轻人创造交流的机会。”阮氏海燕说。新年在即，中国美术学院的陈惊雷为越南大学生讲解了“福”字笔画中寄托的美好情感，并带着大家一起用毛笔写“福”字、迎新年。

河内第二师范大学外语系教师黎辉煌从2006年就开始练习书法。“我写书法有些年头了，不过这是第一次与这么多中国画家、书法家面对面交流，机会很难得，收获很大。”黎辉煌对本报记者说。

荷花是越南的国花。中国美术学院的周韵，以荷花为例，从构图教起，再将画荷叶、花瓣、莲心的技法分步示范。不一会儿工夫，越南大学生创作的一枝枝婀娜多姿的荷花跃然纸上。

美美讲堂是中国美术学院从2013年开始推出的艺术公益活动，已举办100多期。美美讲堂“‘一带一路’上的大家小书”活动，致力于中华优秀传统文化的传播和推广。中国美术学院研究生李潇对本报记者说：“越南年轻人学画荷花时，上手很快，下笔有力，对中国画线条的把握很到位，能感受到他们对艺术的渴望和对美的追求。美人之美，美美与共，我们举办的这项活动意在向国外传递这样的中国智慧。”

（本报河内12月30日电）

《 人民日报 》（ 2017年12月31日 02 版）

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