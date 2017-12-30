刘宝莱：2017年，美国给中东添了多少乱？ 

美国总统特朗普执政以来，在中东做了几件“大事”，除“打恐”取得一定成效外，余者皆为败笔，致使地区变得更为复杂，动荡的局势雪上加霜。

首先，搅乱巴勒斯坦问题。特朗普上台伊始，便对巴勒斯坦问题的解决放弃了此前多届美国政府支持“两国方案”的立场。12月6日，他宣布承认耶路撒冷为以色列首都，引起轩然大波，甚至连沙特盟友都提出了警告。12月21日，联合国大会以压倒性多数投票通过一项决议，认定任何宣称改变耶路撒冷地位的决定和行动“无效”。美曾以停止援助相威胁，欲左右有关国家投票，结果未见成效。土耳其总统埃尔多安说：“特朗普先生，你的美元无法买到土耳其的民主意志。”美国此举遭“千夫所指”，有损其国际影响力和中东的主导地位。

其次，“挺一派打一派”，力挺沙特，遏制伊朗。美国新政府公开指责伊朗支持国际恐怖主义。特朗普上任后，打破常规，将首访首站定在沙特，强化盟友关系。他允诺武装沙特，支持其组建“中东版北约”应对伊朗，双方签署沙购美先进军备价值1100亿美元的军贸协议。特朗普还出席了约50位阿拉伯和伊斯兰国家领导人参加的峰会，强调大家团结一致，共同对付伊朗。

事实上，特朗普高调反伊，“口若悬河”，但行动谨慎。他扬言要废除伊朗核协议，却遭到了欧洲大国领导人的集体反对和美国内的不同声音。作为商人的特朗普自然会权衡利弊，不会“轻举妄动”。

沙特也感到特朗普不太靠谱，需要在大国间搞些平衡。萨勒曼国王破天荒地对俄罗斯进行了“标志性”的访问，还同对方签署了军贸大单。这对美国来说，真是五味杂陈。

第三，挑起卡塔尔断交风波。6月5日，沙特、埃及、阿联酋和巴林突然宣布同卡塔尔断交，并予以全面制裁。特朗普在推特上承认他是此事的幕后推手。事发后，卡塔尔得到了土耳其和伊朗两个地区大国的支持。美国调解乏力，处境尴尬。美有三怕，一怕将卡拱手送给伊朗；二怕，失去沙特“金主”，更难以指望它扛起反伊大旗；三怕土耳其增兵卡塔尔，同美叫板。面对此局面，美左右为难，结果自食苦果，“搬起石头砸自己的脚”。

第四，利用库尔德，惹出大麻烦。美国利用库尔德人“打恐”，使库尔德武装坐大，形成气候，要求独立。9月25日，伊拉克库区举行了独立公投，而由库尔德武装组建的“叙利亚民主军”攻占拉卡后要求自治。对此，土耳其、伊朗、伊拉克、叙利亚予以强烈反对，他们联合起来要库尔德人罢手，土要美停止对库军援。库尔德问题使地区局势变得更为复杂。特朗普不得已只能答应停止对库军援，并反对库独立。

目前，特朗普中东政策的调整尚不清晰，但有一点是清楚的，即调整了奥巴马的对伊朗政策。到底美伊关系能够走多远，美将会把多少地区国家推到俄罗斯一边，尚待观察。（中国人民外交学会前副会长 前驻阿联酋、约旦大使 刘宝莱）

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