财经观察：2018年国际油价稳中看涨

在经过一个先抑后扬的“Ｖ”型反转之后，２０１７年国际油价继上一年大幅反弹后再次稳步收涨。分析人士认为，２０１８年在全球需求进一步复苏、供给有序控制的背景下，国际油价将继续稳中看涨，但供需平衡的脆弱性将限制其上涨空间。

减产与需求复苏助油价“Ｖ”型反转

２０１６年底，石油输出国组织（欧佩克）与俄罗斯等非欧佩克产油国达成日均减产约１８０万桶原油协议。受此影响，２０１７年初国际油价一直在相对高位震荡盘整。

进入３月份，在美国页岩油产量持续增加、全球原油需求疲弱以及美联储加息预期增强等因素影响下，国际油价一路震荡走低。至６月２１日，纽约轻质原油、伦敦布伦特原油收盘价分别跌至每桶４２．５３美元、４４．８２美元的全年最低位，较年初分别大跌２０．８％、２１．１％。

下半年，欧美日等全球主要经济体普遍呈经济加速增长态势，加之原油减产协议延长，国际原油市场供需渐趋平衡，国际油价持续上扬。

截至１２月２９日全年最后一个交易日，纽约与伦敦油价分别收报每桶６０．４２美元、６６．８７美元，全年分别上涨１２．５％、１７．７％，较６月份全年最低点分别大涨４２．１％、４９．２％。

美银美林大宗商品和衍生品主管弗朗西斯科·布兰奇说，２０１７年全球原油需求日均增长约１５０万桶，原油供给因减产协议日均下降约１８０万桶，原油供需的动态变化主导了国际油价走势。

此外，美元指数意外走弱也为油价上涨提供支撑。２０１７年，美国经济增长稳健，美联储一再向市场释放加息信号，市场曾普遍预期美元指数将进一步上涨。但出乎市场预料的是，受多种因素影响，全年美元指数大跌约９．８％，这增强了以美元计价的石油资产的吸引力。

供需平衡促油价稳中看涨

分析人士普遍认为，２０１８年国际原油市场供需平衡局面有望延续，国际油价走势将稳中看涨。

布兰奇说，从需求角度看，全球主要经济体２０１８年仍处于加速上涨周期，而随着供给侧结构性改革持续深化，中国市场原油需求将保持稳定增长态势。

从供给角度看，１１月底欧佩克与非欧佩克主要产油国一致决定将现有减产协议进一步延长至２０１８年底，这一决定将在原油市场供需平衡方面继续发挥重要作用。

地缘政治的不确定性也对原油供给产生影响。国际货币基金组织的报告认为，委内瑞拉金融动荡、中东地区安全问题等因素，都可能会影响２０１８年全球原油供给。

与此同时，美国原油产量正持续增长。美国能源信息局预测，２０１８年美国原油日产量将达到１００２万桶，成为继俄罗斯和沙特阿拉伯之后，第三个日产量突破１０００万桶的国家。

但总体而言，需求增长将强于供给增加，国际原油市场有望继续保持供需平衡态势。据美银美林预测，２０１８年全球原油日均需求将增长１５０万桶，美国原油日均供给将增长８７万桶。

美国能源信息局预计，２０１８年纽约原油期货年均价将从２０１７年的每桶５０．６美元上涨至每桶５２．８美元；伦敦原油期货年均价将从２０１７年的每桶５３．９美元上涨至每桶５７．３美元。

高盛能源研究主管达米安·库尔瓦兰认为，综合各种因素，２０１８年国际原油需求增速应快于供给增速，国际油价走势依然较为乐观。

电动车广泛应用或催生原油需求拐点

原油减产协议并未将全球所有主要产油国纳入其中。包括美国在内，未参加减产协议的产油国原油产量占全球比重超过四成。美国原油产量增长迅猛，令参加减产协议的俄罗斯等国感到担忧，减产协议能否如期落实仍存在不确定性。

花旗银行分析师认为，随着国际油价进一步上涨，欧佩克成员国以及俄罗斯、加拿大、巴西、美国等非欧佩克产油国均会寻求增加原油供给，较为脆弱的原油供需平衡很容易被打破。

更为关键的是，电动汽车的应用越来越广泛，很可能会导致全球原油需求出现历史性拐点。电动车的普及速度或将超出很多人想象。有预测显示，到２０３０年，电动车销量占汽车销量比重将达到４０％。

据美银美林研究，最早在２０２２年或２０２３年，全球原油需求可能达到历史峰值，之后将一路下滑，给国际油价走势带来长期下行压力。

不过，布兰奇指出，过去４年全球能源领域投资持续下降，原油加工能力已连续多年低于成品油市场需求，未来５至７年不排除成品油市场会出现较为严重的阶段性供不应求现象，国际油价也会出现阶段性上涨。（记者 王乃水）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)