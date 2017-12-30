乔治·维阿：从穷小子、大球星到利比里亚总统

利比里亚国家选举委员会１２月２８日晚宣布，现年５１岁的乔治·维阿在总统选举中获胜。

作为一名前锋，维阿曾包揽世界足球先生、欧洲足球先生和非洲足球先生三大荣誉，被誉为非洲球员的典范。

２００３年退役后，维阿先后竞选总统和副总统，但两次均告失败。尽管如此，他在利比里亚依然享有很高人气，被称为“乔治王”。他２０１４年当选参议员，为他最终赢得今年的总统选举打下了良好基础。

得到的奖杯越多，心里的遗憾越大

维阿的“总统梦”源于足球。足球不仅令他改变了自己的命运，也令他萌生了通过从政改变国家的想法。

维阿出生在贫民窟，１５岁时成为一名足球运动员，２１岁前往欧洲踢球。他曾帮助自己的球队获得许多荣誉：效力巴黎圣日耳曼队期间，球队１９９３年夺取法国足协杯冠军，１９９４年夺得法国联赛冠军，１９９５年成为法国联赛和足协杯赛的双料冠军；在效力意大利ＡＣ米兰队期间，球队夺得意甲联赛１９９５－１９９６赛季冠军。

然而，对于维阿来说，得到的奖杯越多，心里的遗憾却越大，因为利比里亚国家队从来没有打进过世界杯决赛阶段。在１９９８年世界杯预选赛期间，利比里亚国家队所有客场比赛的花销都由维阿个人负担。然而，尽管他倾囊相助，依然无济于事。

由于长期社会动荡、经济发展落后，利比里亚政府无力发展足球运动。维阿逐渐意识到，要将国家队送进世界杯决赛，首先要改变国家的面貌。

与此同时，面对国家发展困境，利比里亚民众求变心切。而维阿是这个国家最知名的人物，民间因此出现了支持维阿竞选总统的呼声。

２００５年，利比里亚举行内战后的首次总统选举，维阿与女政治家埃伦·约翰逊－瑟利夫角逐总统职位。最终，瑟利夫获胜，成为非洲历史上首位女总统。

当时有舆论认为，维阿承认自己曾为了足球而放弃中学学业，这是导致他竞选落败的原因之一。据报道，此后维阿赴美国求学，先后获得了中学和大学文凭。

维阿曾在接受媒体采访时说，政坛也像足球场，每场“比赛”后他都会总结经验教训，想办法改进。他承认，为了获得中学文凭，他付出了很大努力。“在上学过程中，我经历了一些令人尴尬的时刻，特别是我得跟一些孩子坐在同一间教室里上课。”

２０１１年，维阿再次参加大选，帮助政治盟友竞选总统，而他本人竞选的职位则是副总统，最终再次败于瑟利夫。

由于利比里亚宪法规定总统连续任职不得超过两届，瑟利夫不能再参加今年的大选。第三次参选的维阿终于击败来自瑟利夫同一党派的现任副总统博阿凯，赢得了胜利。

由绿茵场转入总统府，从服务球迷到服务选民

维阿从穷小子变身国际球星，并且坚持尽己所能帮助自己的祖国。他出任联合国儿童基金会的亲善大使，资助本国上万名失学儿童重返校园，还在暴发埃博拉疫情期间为利比里亚向国际社会寻求帮助。这使他成为许多利比里亚年轻人崇拜的榜样，也为他的竞选提供了助力。

分析人士指出，球员出身的维阿不像现任总统瑟利夫那样拥有丰富的从政经验，曾被批评者视为文化水平低的“政治素人”。但他刻苦求学，并在２０１４年当选参议员，通过３年的议会履职为自身积累了从政经验。这是他赢得此次大选的重要因素。不过，毫无疑问，要想兑现对选民的承诺，总统府中的维阿必须要比绿茵场上的他更加努力。

利比里亚早在１８４７年就建立共和国，是非洲第一个共和国。建国初期的大部分居民来自美国，是获得自由的黑人奴隶。

１９８９年至２００３年间，利比里亚两次爆发内战。长达１４年的战争造成２０多万人丧生，另有上百万人流离失所。２００３年内战结束时，利比里亚的失业率高达８５％。

战后，利比里亚社会逐步恢复安定，经济保持较快增长，２００７年经济增速一度达到９．４％。但是，２０１４年至２０１６年肆虐西非的埃博拉病毒又在这个饱受战乱之苦的国家夺走近５０００人的生命。贫穷和疾病仍是利比里亚面临的最严峻挑战。

“我的皮肤是黑色，血液是红色，我的一生属于红黑色。”维阿当年对使用红黑相间队服的老东家ＡＣ米兰曾这样真情告白。而如今，即将入主总统府的他要拿出同样的热情和忠诚来服务于他的国家。（记者 朱天骄）

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