侵华日军第七三一部队罪证展在莫斯科举行

《反人类暴行——侵华日军第七三一部队罪证展》２９日在莫斯科开展，中俄主办方负责人、历史学者、众多当地民众和华侨华人前来观展。

展览由侵华日军第七三一部队罪证陈列馆和俄罗斯卫国战争纪念馆联合举办。侵华日军第七三一部队罪证陈列馆副馆长杨彦君在开幕式上表示，二战期间，七三一部队开展了大规模细菌战和人体实验，其中人体实验的受害者主要是中国人和俄罗斯人。这种行为是赤裸裸的反人类、反人道、反伦理的战争罪行。今天，中俄两国联合举办罪证展，目的就是揭露二战期间该部队的战争犯罪、战争责任和战后危害。

俄罗斯卫国战争纪念馆副馆长亚尼别科夫表示，七三一部队的恶行导致大量人员伤亡，并严重破坏了生态环境。展览旨在向世界证明，如果世界反法西斯联盟没有战胜纳粹德国和日本军国主义，后果将不堪设想。人类必须团结起来，为和平而斗争。

“我从事过化学研究，我知道化学武器能给人类带来多么严重的伤害。”今年８０岁的俄罗斯妇女伊万诺娃告诉记者，看完展览后她十分震惊，七三一部队用活人进行冻伤、细菌武器、化学武器等实验的行为惨绝人寰，这样的展览能够帮助俄罗斯民众了解这段历史。

为期２个月的展览将通过历史图片、图表和档案，全面、客观、真实地展示和揭露日军组建细菌战部队、准备实施细菌战的阴谋，揭露七三一部队进行细菌研究并使用健康活人进行大规模人体实验的罪恶行径，其中包括七三一部队利用苏联抗日志士做活体实验、日军对苏作战中实施细菌战，以及战后苏联政府对日本原关东军细菌战罪行进行正义审判等内容。（记者 王晨笛）

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