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极寒天气迫使加拿大取消部分新年庆祝活动

2017年12月30日14:50  来源：新华网
 

由于近期遭遇极寒天气，加拿大一些地区被迫取消部分新年庆祝活动。

加拿大环境部２９日继续对不列颠哥伦比亚省、艾伯塔省、魁北克省等６个省份保持“极寒天气警告”，位于加拿大中部的里贾纳和温尼伯两个主要城市的气温目前已接近零下５０摄氏度。

加拿大文化部在一份声明中说，鉴于这种情况，考虑到公众健康和安全问题，将对３０日和新年前夜举行的庆祝活动进行调整。

据了解，首都渥太华将取消部分庆祝加拿大建国１５０周年和新年前夜的演出，但焰火表演将照常进行。“加拿大１５０周年”冰球巡回赛将从室外移至室内。

此外，寒冷天气还导致部分滑雪场关闭。位于魁北克省的布罗蒙滑雪场于２９日下午提前关闭，并表示未来几天将缩短营业时间。

环境部提醒加拿大民众和游客充分考虑极端天气带来的影响，注意保暖，防止冻伤和其他伤害。

(责编：饶竹青(实习生)、常红)
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