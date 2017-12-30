中国海南省三亚市民赵越，在家门口登上“泰山号”邮轮，航行20多小时，于圣诞节在马尼拉上岸。同船的900多位海南游客，一道游览西班牙王城、驱车罗哈斯大道、参观黎刹公园国父纪念碑、到百货商场MOA购物……赵越慨叹：没想到菲律宾人民对中国游客如此友善。

12月，从广东、上海、三亚发班的多艘国际邮轮，载着大批中国游客来到马尼拉，数十辆火红的接待旅游大巴在市内穿梭，成为一景；与此同时，发往菲律宾各个旅游目的地的包机航班，也从中国东西南北不同城市起飞。面对快速成长的中国入境游客，菲律宾国家旅游部助理部长佛兰德克·阿拉基透露，旅游部计划要扩建邮轮码头。当地一家旅行社总经理庄生则建议，菲律宾要多建快建度假酒店了。

菲律宾国家旅游部长万达·特奥接受中新社记者专访时表示，2017年中国赴菲游客稳破百万人次，同比增长100%，中国成为韩国之后菲律宾旅游第二大客源国。她表示，有信心2018年中国访菲旅客达两百万。

中国游客访菲热，是中国—东盟旅游年中菲两国旅游部门积极推进的成果，是中菲在“一带一路”建设“政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通”良好发展的成果，更是在两国元首亲自推动下，中菲关系实现全面转圜的成果。

资料图：5月9日，菲律宾总统杜特尔特在位于马尼拉的总统府接受新华社、中央电视台、中新社等三家中国媒体联合采访。图为杜特尔特向记者分享个人的一个小愿望，带家人去中国坐高铁、看冰雕 。 中新社记者 钟欣 摄

2017年5月，菲律宾总统杜特尔特再度赴京，出席“一带一路”国际合作高峰论坛。他表示，“一带一路”倡议和菲律宾政府提出的基础设施建设计划高度契合，菲中两国合作空间广阔，相信“一带一路”倡议将拓宽菲中经贸交往，造福人民。

回首中菲关系实现全面转圜的一年，双方从中央到地方，从政府到民间，生发出各领域合作快速展开、层层推进的生动图景。

2017年也是菲律宾担任东盟轮值主席国年，中菲关系与中国—东盟关系在积极的氛围中交织展开：2017“中国—东盟旅游合作年”开幕，第50届东盟外长系列会议，第16次中国—东盟(10+1)经贸部长会议，第四次东盟防长扩大会议等轮番登场。两国部委、地方政府之间年内签署多项合作协议，双方业界就金融、电信、基础设施建设多个项目的合作展开磋商。中国总理李克强参加东亚合作领导人系列会议，并实现中国总理十年内首访菲律宾。

而中国国家主席习近平11月在越南岘港会见菲律宾总统杜特尔特，更是体现了两国元首对两国关系的关心和战略引领。

正如习近平主席所指出，双方积极开展合作，两国关系健康稳定发展，给两国人民带来了切实利益，也为地区和平稳定作出重要贡献。睦邻友好是中菲关系必须坚持的正确方向。

中菲关系正站在新的历史起点上。（记者 关向东）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)