“美国优先”和特朗普的“加减法” 令美强大？

唐纳德·特朗普就任美国总统近一年来，屡出“颠覆性”政策，逐一“兑现竞选承诺”。他眼里的美国社会“生病”了，希望按照他自己的“药方”改变美国现状，“让美国重新强大”。“美国优先”，成为他对美国内外政策调整的准则。

新华社世界问题研究中心研究员徐长银说，特朗普上台后美国的对外政策“调整”表现，可归结为“加减法”：“减法”是少承担国际义务，少对外投资；“加法”是多对外出口美国产品，尤其是美国军火。特朗普上任以来出访的国家不多，沙特、以色列、波兰、印度、日本、韩国等……每次行程都能为美国带回军售大单。

对内，特朗普带来的“调整”可总结为“三减一加”：减少移民，减少行政开支，减税，增加国防预算。

减少移民，最明显的表现是禁止几个中东北非国家移民入境。徐长银说，实际上这只是美国政府全面收紧移民政策的第一步：先把那些表面上对美国最具“安全威胁”的移民拒之门外，而其最终目的很明确，即尽可能把就业机会留给美国人，不想承担移民带来的经济和社会负担。

特朗普上台后，削减了大部分政府部门的预算，裁掉大批公务“冗员”，唯有国防部预算不减反增；减税是为了给美国企业“松绑”，促进投资。

综上而言，为了实现“让美国重新强大”的承诺，特朗普施政方针显示了“两手抓”风格：一手抓经济，一手抓军事。

徐长银说，需要注意的是，相比特朗普上台前咄咄逼人的口号，他上台后的“兑诺”行动实际上已经做了某种“调整”。比如他想与俄罗斯改善关系的愿望，在美国国内受到了政界和媒体的强势阻击。与俄罗斯走近，一个重要目的是为了遏制中国。

特朗普不久前发布的上台后首份《国家安全战略报告》，明确把中国列为美国“战略竞争对手”，尽管如此，徐长银认为，中美合作仍有扩展的空间，尤其在经济领域。 但徐长银说，一切以“美国优先”为准则的特朗普纠结于美国对华贸易逆差，“打贸易战”的可能性始终存在。

徐长银认为，作为美国总统，特朗普的行事方式看上去有异于共和党传统建制派，在国内也多受鞭挞，但他所做出的一些“调整”，很大程度上可以看作美国近年来调整政策的一个必然。

美国国力有所衰减，特朗普试图通过大规模减税“撬动”美国企业的海外资产。按照一些媒体的说法，这些资产可能高达几万亿。前总统贝拉克·奥巴马在任时也曾积极鼓动美国企业把钱拿出来投入国内基础设施建设，但企业界几乎无动于衷。当然，减税等重大政策“调整”，能否达到振兴美国经济的预期目的，仍需观察。（沈敏）（新华社专特稿）

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