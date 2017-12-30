苏格：国际格局面临大发展、大变革、大调整

人民网北京12月30日电 中国太平洋经济合作全国委员会会长、中国国际问题研究院院长苏格近日在新华网举办的第八届“纵论天下”国际问题研讨会上发言指出，国际格局面临大发展、大变革、大调整，在世界乱局当中，中国提出了全球治理的中国方案。2017年，中国外交承前启后，继往开来，积极创新，开拓进取，在多领域取得重要突破和进展。为全球化进程指引了方向，为全球治理不断作出贡献，推动大国关系稳定发展，盘活外交全局，促进并维护周边形势稳定和地区合作势头，在多边外交取得重要成就。

2017年世界风云变幻，和平、发展、合作、共赢仍然是不可阻挡的时代潮流。国际局势中不稳定因素增多，新问题新挑战频频出现。中共十九大胜利召开，中国特色大国外交进入了新时代。

国际格局面临大发展、大变革、大调整

过去数个世纪，美国和欧洲一直是世界的中心，主导着国际政治事务，但是现在，美欧的情况今非昔比。我们以前说世界乱的多半是局部地区，像中东地区和非洲。而现在比较大的“乱象”，却出现在世界唯一超级大国——美国，发生在世界的“城市”——欧洲。欧美心态上自然表现出一定的失落和焦虑，“单极”与“多极”的争斗也因此不断持续。

经济全球化与区域一体化的走向发生重大变化。全球政治经济力量对比步入了从量变到质变的转折进程。

国际社会面临着和平赤字、发展赤字、全球治理赤字所产生的严峻挑战。在全球治理改革中，人们看到美国等发达国家不仅实力下降，而且意愿缺失。与此同时，中国等发展中国家对全球化治理予以积极推动，并持续发挥建设性的作用。

在复杂多变的国际局势中，人们可以看到若干的“没有变”——和平、发展、合作、共赢依然是时代潮流，求稳定、谋发展，是世界社会的最大的公约数。

“乱中求治”：全球治理中国方案

在世界乱局当中，中国提出了全球治理的中国方案。2017年，中国外交承前启后，继往开来，积极创新，开拓进取，在多领域取得重要突破和进展。

一是为全球化进程指引了方向。2017年初，习近平主席出席达沃斯世界经济论坛年会并发表重要演讲。面对世界经济的低迷不振和逆全球化思潮，习主席指出，困扰世界的很多问题并不是经济全球化造成的。习主席为世界经济把脉开方，提出推动世界经济增长和全球化再平衡的中国方案，呼吁联手打造创新驱动的增长模式、开放共赢的合作模式、公正合理的治理模式、平衡普惠的发展模式。

二是为全球治理不断作出贡献。举例来说，“一带一路”正在由倡议上升为国际共识，从方案汇聚为国际行动，从愿景转变为现实。今年5月，首届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京胜利举办。习主席在会议上提出和平之路、繁荣之路、开放之路、创新之路、文明之路的目标。共建“一带一路”焕发出强大的生机活力，成为当今世界最受欢迎的国际公共产品，使中国梦与世界梦越来越紧密地联系在一起，不断为构建人类命运共同体注入强劲和持久的动力。

三是推动大国关系稳定发展，盘活外交全局。十九大刚刚闭幕，特朗普总统对华进行国事访问，双方就各领域合作达成一系列重要共识。此外，中俄全面战略协作伙伴关系在双方共同努力下保持高水平运行。中欧四大伙伴关系建设取得新的进展，中欧关系的战略内涵获得进一步丰富和拓展。

四是促进并维护周边形势稳定和地区合作势头。党的十九大之后，习主席成功出访越南和老挝；中非关系也出现了稳定发展的势头；我们同柬埔寨、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦等传统友好国家的关系进一步得到深化；中韩双方就阶段性处理“萨德”问题达成一致，两国关系出现转机；中日关系亦有改善迹象；中国同东盟国家建立信任取得新的进展；作为负责任的大国，中国还积极斡旋周边热点问题，在朝核问题、阿富汗与巴基斯坦双边关系和缅甸若开邦等问题上发挥了重要作用。

五是在多边外交取得重要成就。在岘港APEC领导人会议上，习主席发表推动亚太经济一体化的重要讲话，在上海合作组织扩员后首次峰会，强调应不忘初心，确保上合组织沿着正确方向发展。在厦门举行的金砖国家领导人会晤不仅取得了圆满成功，还开创了“金砖+”合作新模式，开启了金砖合作第二个“金色十年”。

新时代中国特色大国外交在成功经历若干个转变：战略使命的转变——中国梦与构建人类命运共同体的世界梦紧密相连；战略任务的转变——全面参与并引领全球治理；政策方针的转变——积极作为，创造机遇，主动塑造外部环境。

“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”，中国发展继续处于重要战略机遇期。中国自身不断发展壮大是其最大的内生机遇，国际结构的重组和调整是其重要的外生机遇。中国综合国力不断增强，在全球治理中对国际秩序的塑造力、影响力也会持续增强。

中国前行的道路上难免会有艰难险阻，国人应居安思危，规避风险，稳中求进。展望未来，在变革调整的世界中，中国特色大国外交定会为实现中华民族伟大复兴和人类命运共同体构建作出应有贡献。

(责编：常红、白宇)