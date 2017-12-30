英国档案揭密：撒切尔夫人曾拒与熊猫同机

人民网讯 据BBC报道，最新发布的英国国家档案馆文件披露，英国前首相“铁娘子”撒切尔夫人（Margaret Thatcher）曾拒绝与大熊猫搭乘同一班机飞往华盛顿。

据了解，华盛顿史密森尼学会曾希望借伦敦动物园的一只熊猫来美交配，伦敦动物学会会长朱克曼勋爵（Lord Zuckerman）在1981年建议，熊猫佳佳与时任英国首相的撒切尔夫人搭乘同一班飞机飞往美国。但撒切尔夫人的私人秘书克莱夫·惠特莫尔（Clive Whitmore）回复说，她不会带熊猫一起，因为熊猫不是政治家的吉兆。

文件也显示了撒切尔夫人的最初回复，在简要的说明中，她写道：“我不要带这只熊猫。”为了表示强调，她在“不要”这个词下划了两条线，也在“我”字下划了线。她还说：“朱克曼勋爵比我更了解熊猫，我确信他能安排这些事情。”

据悉，英国国家档案馆拥有超1100万份官方邮件，其中许多是从政府部门所得，并且经常在30年后作为公共档案公开。（老任）

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