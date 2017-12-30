中国援助喀麦隆乒乓球中心项目举行签约暨奠基仪式

人民网北京12月30日电 据外交部网站消息，12月27日，由驻喀麦隆使馆资助建设的喀麦隆乒乓球中心项目签约暨奠基仪式在雅温得多功能体育馆举行。驻喀麦隆使馆临时代办孙伟与喀体育部长毕东共同签署了项目建设协议，两人并与山西建设投资集团喀麦隆分公司总经理王鹏签署了项目建设合同。喀经济计划和领土整治部长莫塔泽、体育部秘书长塔多、乒乓球协会主席阿索博、雅温得二区区长阿桑巴等出席仪式。

孙伟临时代办在致辞中表示，乒乓球中心的建设是中喀合作的新成果，旨在促进喀乒乓球运动发展，体现了两国间的深厚友谊。中方愿继续为喀体育事业发展提供真诚帮助，共同推动喀体育事业发展。

毕东部长感谢驻喀使馆援建乒乓球中心，赞赏中方长期以来为喀体育事业发展提供大力支持与帮助，强调中国是喀首选伙伴，希望双方继续加强体育等各领域交流合作。

仪式上，孙伟临时代办同毕东部长、莫塔泽部长、阿桑巴区长等共同为中心奠基。

(责编：常红、白宇)