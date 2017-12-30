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纽约公寓大楼火灾致12死4重伤 系25年来最严重灾难

2017年12月30日09:29  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 据法新社报道，美国纽约市长白思豪表示，纽约布朗克斯区（Bronx）公寓大火造成至少12人死亡，另4人重伤，包括一名1岁孩童。这是纽约市近25年来最严重的一起火灾，仅次于1990年Happy Land俱乐部87人死亡惨剧。

据报道，发生火警的5层楼公寓位于展望大道（Prospect Ave），起火的公寓建于1916年，整栋共有25户。当地时间28日19点，起火点从一楼开始，火势很快向上窜升。警方接到报案后，出动大批消防车与云梯车赶赴现场灌救，超过170名消防人员投入救火，由于冰冻低温加上风势不弱，给救援工作带来不少困难，火势约在10点前控制扑灭。

在现场指挥的消防局长尼格罗（Daniel Nigro）表示，伤亡民众来自各楼层，年龄从1岁到50岁以上，这场大火是“历史悲剧”。

纽约州长古莫（Andrew M. Cuomo）也在推特贴文表示，密切关注这场惊人大火，感谢救难人员辛劳，也对遇难者家属表达哀悼及慰问。（老任）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)
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