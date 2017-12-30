英媒：圣彼得堡再遭恐袭 普京下令重拳打击

据英国金融时报网２９日报道，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京２７日把圣彼得堡一家超市发生的炸弹袭击事件定性为恐怖主义行为，命令安全部队打击恐袭嫌疑人。

在掌权期间打造起铁腕对付安全威胁的强人领袖形象的普京，要求安全部队“没必要抓捕活人，而是要当场干掉匪徒”。

将在２０１８年３月份竞选第四个总统任期的普京，２８日在一个欢迎从叙利亚作战归来的俄军部队的活动期间发表了上述讲话。俄罗斯一直把军事干预叙利亚描绘成一场反恐行动，帮助为俄罗斯乃至其他国家消除威胁。

一枚自制的炸弹在圣彼得堡一家超市发生爆炸，造成１３人受伤。这是近期发生在普京老家的一系列爆炸事件中的最新一起，而且发生在俄罗斯举办２０１８年世界杯的仅仅只有６个月之际。

２０１７年４月，圣彼得堡地铁系统遭遇袭击，造成１４人死亡，那次恐袭与伊斯兰主义武装组织有关联。１２月早些时候，俄罗斯称，得益于美国情报机构提供的信息，它阻止了对该市一座大教堂的袭击。

俄罗斯反恐委员会表示，２７日爆炸的炸弹的威力相当于２００克TNT。当地媒体报道称，监控视频显示，一名“外表不像斯拉夫人的男子”将装有爆炸装置的一个背包放在这家超市的储物柜内。

截至目前，尚无人声称对此次袭击事件负责，调查仍在继续。

(责编：饶竹青(实习生)、常红)