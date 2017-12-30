英国股市2017年最后交易日创历史新高

英国股市于29日当地时间12:30提前收市，在2017年最后一个交易日，伦敦金融时报100种股价指数(FTSE100)攀升至历史新高。

收市时，伦敦金融时报100种股价指数收盘上涨近0.9%，报7687.77点，高于2016年最后一天的7142点。

英国《股票市场表现指南》作者史蒂芬·埃克特(Stephen Eckett)说：“对许多人来说，市场表现强劲，有点让人吃惊。”他表示，“脱欧”谈判相关的乐观消息令英国股市情绪高涨，本月初欧盟方面松口同意推进“脱欧”贸易协议谈判，是目前市场乐观情绪的主要动力。

英国市场研究公司(Accendo Markets)研究总监迈克·万·杜尔肯(Mike van Dulken)称：“矿业股促进了伦敦市场年末的积极情绪，铜价和油价在全球经济增长的乐观预期和供应短缺前景中走强。”

随着石油和铜等大宗商品在全球市场飙升，大宗商品公司和矿业巨头们市场业绩在圣诞节日期间都有出色表现。英国股票中心首席执行官理查德·斯通(Richard Stone)表示：“全球增长预测的上升、相对宽松的货币政策的继续、以及美国的财政政策放松，都有助于支撑股市。” (记者 张平)

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