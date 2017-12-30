美国2017 ：一路坎坷的移民新政

研究世界移民问题和美国移民政策的独立智库—美国移民政策研究所(Migration Policy Institute)最新发布了一份2017年移民十大议题，“特朗普政府采取措施收紧合法移民”排在首位。

自今年1月20日就任总统以来，特朗普雷厉风行推行了一系列新政策，其中以移民政策改革、单一针对穆斯林的旅游禁令以及针对拉丁裔移民的边境执法等最为强硬，遭到的对抗也最激烈。

1月25日，入主白宫仅5天的特朗普签署了两份加强边境安全的行政命令，内容包括美墨边境筑墙、停止向移民庇护城市提供联邦资金援助、加大边境执法部门执法力度等。

两天后，特朗普再次签署行政命令，内容包括120天内暂停所有难民入境，90天内暂停伊朗、苏丹、叙利亚、利比亚、索马里、也门和伊拉克七国公民入境，无限期禁止叙利亚难民进入美国。

这些举措引爆全美多地的激烈反抗。纽约、旧金山等多个城市市长及民选官员谴责特朗普违反美国宪法。谷歌、苹果等硅谷高科技公司联名致信国会，表达排斥移民将导致人才流失的忧虑。全美范围内声势浩大的抗议示威此起彼伏，移民团体及民众抨击特朗普背叛美国价值观。随后，华盛顿州一联邦法院法官裁定暂停特朗普旅游禁令，称其明显针对穆斯林群体的行为违反美国宪法赋予移民的权利。

尽管如此，特朗普推行移民政策和加强边境执法依然态度强硬，继稍做让步推出修改版移民禁令后，又列出一系列立法优先事项，包括美墨边界筑墙、加强执法遣返非法移民、停止向庇护城市发放联邦援助、建立新绿卡发放制度、限制向美国公民和永久居民的配偶和未成年子女发放绿卡、建立积分制移民制度、废除童年入境暂缓遣返计划(DACA)等。

政治素人特朗普入主白宫后的移民新政，虽然遭到全美范围内大规模反对，但也得到那些对过去8年民主党执政积怨已久的选民亲睐和力挺。舆论分析普遍认为，特朗普强硬态度是在兑现他竞选时许下的诺言，这也从另一个层面反映了美国社会在重大议题上越来越严重的分化。

美国是一个移民国家，特朗普针对移民的这些举措直接影响到千万个家庭。美国移民政策研究所年底发布的一份移民研究报告称，特朗普政府正向世界某些地区慢慢关上移民大门。

报告指出，特朗普政府近一年对新移民政策付出了巨大努力，空前积极地推动相关议程的实行，但法院、国会、地方政府在相当程度上不予配合，导致这些议程被延缓或搁置，因而并没有出现特朗普期待的重大变化。

这一年移民新政的坎坷之路，使得去年大选时已经严重撕裂的美国社会雪上加霜。移民新政的坎坷，除去民主、共和两大阵营政治缠斗的因素外，最核心的还是触及了美国传统价值观，事实上，在即将过去的这一年，白种人和有色人种、精英阶层和中下阶层、媒体和政府的对立情绪继续加深。

虽然就在几天前，艰难的税改法案最终获得通过，为白宫和共和党长达一年的努力画上句号。但税改和移民问题不可同日而语，在涉及美国传统价值观的移民问题上，特朗普究竟能有多大斩获仍然充满变数。（记者 刘丹）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)