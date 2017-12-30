泰国新年“危险七日”第一天41人遇难 酒驾居首

泰国官方29日公布，今年新年“危险7日”第一天(28日)共发生道路交通事故477起，导致41人死亡，约500人受伤。

统计数据显示，引发这些交通事故的主要因素仍然是酒后驾驶，占比42.77%；其次为超速驾驶，占比26%。

28日清晨，一辆满载游客的客运巴士在经过呵叻府境内24号高速公路路段时侧翻，造成1死26伤；同一天，四色菊府一辆皮卡车与另一车辆相撞，导致4人死亡，15人受伤。

泰国是全球车祸死亡率排名靠前的国家之一，尤其是每年新年跨年和泼水节长假期间更是因车祸死亡的高发期，因此这两个假期也被称为“危险7日”。今年的新年“危险7日”为2017年12月28日至2018年1月3日。

在去年的新年“危险7日”期间，泰国累计发生交通事故3919起，造成478人遇难，4128人受伤。(记者 王国安)

(责编：饶竹青(实习生)、常红)