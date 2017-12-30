加拿大石油城卡尔加里恭候中国大熊猫

12月28日打开多伦多动物园网站，会看到送别大熊猫只剩不到80天的倒计时。而在卡尔加里动物园网站，一幅大熊猫的特写照片则告诉人们，贵客就要来了。

中国租借给加拿大的4只大熊猫将于2018年3月从加东的多伦多迁居位于加西的著名石油城卡尔加里。图为2017年入冬前，从卡尔加里动物园大熊猫馆舍外看到的建设情况。 中新社记者 余瑞冬 摄

中国租借给加拿大的4只大熊猫将于2018年3月份从加东的多伦多迁居至卡尔加里这座著名的石油城。

记者近日踏访卡尔加里动物园时看到，大熊猫栖息地的建设已近尾声。馆舍外的围板上，是旅加大熊猫一家四口的巨幅照片。围板上开有高低错落的几个孔洞，吸引了不少游客一窥里面的建设进展。

按照中加双方2012年就开展大熊猫保护合作研究达成的协议，来自成都大熊猫繁育研究基地的雄性大熊猫“大毛”和来自重庆动物园的雌性大熊猫“二顺”于2013年3月25日来到加拿大。它们要先后在多伦多和卡尔加里居住5年。

图为卡尔加里动物园首席运营官葛瑞格·罗耶尔(Greg Royer)在2017年入冬前从大熊猫馆舍外察看建设情况。工地围板上是首对在加拿大出生的大熊猫龙凤胎宝宝“加盼盼”、“加悦悦”的照片。 中新社记者 余瑞冬 摄

2015年10月13日，接受了人工授精的“二顺”在多伦多产下双胞胎。经网民投票，这对龙凤胎被分别取名为“加盼盼”“加悦悦”。

卡尔加里动物园首席运营官葛瑞格·罗耶尔(Greg Royer)和他的同事们表示，很高兴准备迎接大熊猫落户卡城。动物园方面不仅要为它们建造新家，更要学习如何照顾好它们。

如今已8岁的“大毛”和9岁的“二顺”，在与加拿大出生的首对熊猫宝宝一起迁至卡城动物园后，需先与园方熟悉一段时间。罗耶尔说，预计5月初大熊猫才会在新居所向民众公开亮相。不过，龙凤胎大熊猫宝宝在卡城呆20个月后将被送回中国。

他介绍说，成立于1929年的卡尔加里动物园，是加拿大最老牌、也最受欢迎的动物园之一。目前平均每年接待游客约130万人次。园方希望，大熊猫的到来能令全年游客数提升至160万人次以上。

卡尔加里动物园在过去两年进行了大规模基建改造，花费超过以往10年的投入。罗耶尔称，这既是为了迎接大熊猫，也是为了防范2013年卡城遭遇的大洪水重演。大熊猫栖息地的建设投入达1500万加元，“很昂贵”，罗耶尔笑说，园方还需从美国进口新鲜竹子，大熊猫本身的“租金”也不菲。

罗耶尔说，除吸引更多游客外，大熊猫的到来对这里从事的濒危及珍稀动物的保护、繁育等研究工作同样意义重大。

事实上，卡尔加里动物园是加拿大西部颇具分量的动物保护繁育机构。“我们这里有穴鸮、艾草松鸡、美洲鹤、普氏野马、豹蛙、温哥华旱獭等多种濒危或保护级的动物，”罗耶尔列举说。

卡尔加里动物园国际发展部高级主管宋倩介绍说，这座动物园在野放濒危物种和野生群落保护工作上享有非常高的国际声誉。

在大熊猫到来之前，卡尔加里动物园派出的团队会提前到多伦多，了解大熊猫的习性及营养需求等。其中，年轻的高泳思将成为卡城动物园的大熊猫饲养员。她说，自己过去在香港海洋公园8年照顾大熊猫的经验，会为今后的工作提供莫大帮助。

中国驻卡尔加里总领事陆旭近来在不同场合均表示，2018年亦是中加旅游年，期待大熊猫成为加深两国人民友好情谊、促进双方文化与旅游合作的新桥梁、新纽带。（记者 余瑞冬）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)