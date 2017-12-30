日本朝野各党党首放假 安倍打高尔夫放松心情

据日媒报道，日本朝野各党党首将在东京或老家度过年末年初假期，享受短暂休息。执政党自民党总裁、首相安倍晋三29日与胞弟岸信夫等人一同打高尔夫球。立宪民主党党首枝野幸男则计划与家人一同唱卡拉OK。

资料图：日本首相安倍晋三。 中新社记者 王修君 摄

据报道，安倍从29日起进入年末年初的休假。除元旦在皇宫出席新年祝贺之仪外，其余时间将住在酒店里，打高尔夫和看电影进行放松。1月4日，安倍将前往三重县伊势市参拜伊势神宫，并出席年初记者会，6至8日回老家山口县。

据悉，立宪民主党党首枝野幸男将在1月4日参拜选区所在的埼玉市的神社，之后在国会答记者问。

希望之党党首玉木雄一郎为在明年1月召集的例行国会上进行质询，将努力研读资料。12月31日晚计划在老家香川县赞岐市发表街头演讲。

公明党党首山口那津男表示，为了“向妻子赎罪”，将在私宅进行年末大扫除。1月2日出席在JR新宿站新春例行的街头演讲。

推动与立宪民主党和希望之党组建统一党团的民进党党首大冢耕平将在31日出席党执行干部扩大会议。日本共产党委员长志位和夫和日本维新会党首松井一郎都会在各自的私宅内养精蓄锐。

自由党共同党首小泽一郎将在都内的私宅举行元旦例行的新年会。社民党党首吉田忠智将会在大分县拜年。

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