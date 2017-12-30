裂变·聚合·希望（环球热点）

图为2017年3月29日，在比利时欧盟总部，人们从英国国旗和欧盟旗帜前走过。

新华社记者 叶平凡摄

2017年，处于大变局中的世界走过了具有划时代意义的重要一年，国际格局和力量对比走到发展演变的重要关头。

这一年，特朗普政府的“美国优先”政策触发国际关系大调整，西方裂变明显加深；这一年，全球化进程在“逆风”中努力探寻走向再平衡之路，合作共赢、普惠发展仍是方向；这一年，世界经济增长提速，科技创新成果不断问世，多个热点问题在各方博弈中受控趋稳，国际安全形势严峻中孕育希望。

裂变掣肘发展

2017年，西方裂变持续深化。一些国家内部社会分化严重，极端思想乘势突起，与主流民意发生激烈碰撞。在世界范围内，保护主义、民粹主义抬头，全球化仍未走出“逆风”。

在美国，党派之争和种族矛盾日益凸显，极端事件频发，社会裂痕不断扩大。美国《华尔街日报》网站发表文章说，美国的政治分裂已扩大到文化、经济、社会结构等领域。

在“美国优先”政策驱动下，特朗普政府先后退出气候变化《巴黎协定》、联合国教科文组织和《移民问题全球契约》制订进程。美国频频“退群”令世界哗然。

在荷兰、法国、奥地利、德国等欧洲多国举行的选举中，“反欧”“疑欧”民粹政党强势崛起。荷兰极右翼自由党赢得20个议席，超出预想；法国极右翼政党“国民阵线”候选人玛丽娜·勒庞获得35％左右的选票；德国选择党崛起，总理默克尔领导的联盟党因在难民问题上失分，所获议席大幅减少，组阁至今无法完成。

这一年，从外交馆舍风波到“制裁大战”，美俄深陷结构性对抗。卡塔尔断交风波和也门危机折射中东的持续动荡。特朗普宣布承认耶路撒冷为以色列首都，引发国际社会普遍反对。朝鲜多次进行核导试验，美韩军演一再升级，令世界神经紧绷。韩国政权出现更迭，深陷“亲信干政”丑闻的朴槿惠成为韩国历史上第一个被弹劾罢免的总统。

这一年，肯尼亚总统选举一波三折，再次显示国家安定与社会和谐之不易。执掌权杖37年的罗伯特·穆加贝被迫辞去津巴布韦总统职务，“穆加贝时代”画上句号。巴西、委内瑞拉政局动荡，社会经济发展停滞难前。

这一年，英国正式启动“脱欧”进程，与欧盟的拉锯式谈判举行多轮，欧洲一体化前景阴晴难测。

这些裂变增加了世界发展的不稳定性和不确定性，成为国际局势不可忽视的特征。

聚合凝聚共识

“有了阴影，光明才能更加耀眼。”复杂的国际形势让世界更加意识到合作的重要。世界经济论坛主席施瓦布说：“我一直相信，在互相依赖的世界中，解决复杂挑战的唯一方式是合作。”

二十国集团汉堡峰会以“塑造联动世界”为主题，同杭州峰会决定建设创新、活力、联动、包容的世界经济一脉相承。维护开放型世界经济是二十国集团过去十多年来的一贯承诺，也是国际社会的普遍期待。

在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛达成5大类、76大项、270多项具体成果，共建“一带一路”世纪蓝图从理念转化为行动，从愿景变为现实。

金砖国家在厦门扬帆新十年。《金砖国家领导人厦门宣言》涵盖71项成果，“金砖＋”机制推动更多新兴市场国家和发展中国家加入对话、共商合作。宣言强调，要开辟金砖国家团结合作的第二个“金色十年”。

在“打造全新动力，开创共享未来”这一主题下相聚在越南岘港的亚太经合组织经济体领导人也承诺，将促进可持续、创新、包容增长，深化区域经济一体化。

在“聚”与“散”的撕扯较量中，合的力量在不断聚集。伊核协议因美国“较劲”面临毁弃时，各方竭力挽救，力劝美伊双方重信守诺；欧洲一体化在受到重创后，法德领导人再就推动欧洲一体化建设取得共识；东盟领导人在东盟马尼拉峰会上决心继续推进一体化建设，并进一步融入全球发展；首次扩容的上海合作组织明确支持多边贸易体系，反对任何形式贸易保护主义。

世界是个命运与共的融合体，没有哪个国家能够独自应对人类面临的各种挑战，也没有哪个国家能够退回到自我封闭的孤岛。“一带一路”倡议和“人类命运共同体”理念相继被写入联合国决议。中国理念上升为国际共识，汇聚起世界和平发展的力量。

“最终，世界还是要以全球化、区域合作和多边机制来解决面临的问题。”中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽说。

希望指引未来

当今世界充满挑战，也充满希望。

这一年，饱受战乱之苦的叙利亚和伊拉克终迎希望曙光。盘踞两国多年的“伊斯兰国”被各方联手在战场上击溃，流落他乡的民众有望重返家园。

这一年，在国际社会共同努力下，长期困扰世界的几处僵局终现转圜与生机。

战局转圜为政治解决叙利亚危机打开机会之窗。11月底，叙问题日内瓦和谈再启，阿斯塔纳进程取得突破，叙全国对话会议召开在即。正如中国外长王毅所言：“叙利亚形势正在转入以政治解决为主的新发展阶段。”

长达10年的巴勒斯坦政治分裂有望结束。法塔赫与哈马斯达成协议，由和解政府在加沙地带全面履职。巴各派一致同意明年年底前举行总统大选。

世界经济近10年来首次实现全面增长提速，国际贸易走出多年低迷。国际货币基金组织总裁拉加德说，与过去10年相比，全球经济复苏更加强劲，复苏基础更加广泛。

人们不会因现实复杂而放弃梦想，也不会因理想遥远而放弃追求。在全球化不断发展的今天，相互尊重、合作共赢、共同发展是世界发展的必由之路。

2017年正渐渐驶出岁月车站。新的一年，希望的汽笛即将鸣响。（谢 琳 谢彬彬 冯 坚）

(据新华社电）

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