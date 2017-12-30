土俄签订S—400防空导弹系统贷款协议

新华社安卡拉12月29日电 土耳其和俄罗斯29日在土耳其首都安卡拉就土向俄购买S—400防空导弹系统签订贷款协议。

根据协议，俄罗斯将向土耳其出售4套S—400防空导弹系统，合同金额为25亿美元，土方先行支付45％，剩余55％用俄方贷款支付。俄方计划于2020年3月开始供应首批S—400防空导弹系统。

此项军售交易的达成，标志着土耳其成为首个购买并部署S—400导弹系统的北约成员国。

俄罗斯和土耳其的S—400军售协议遭到西方国家反对。土耳其总统埃尔多安今年9月表示，土耳其有权建立独立自主的国防力量，其他国家无权干涉。

S—400防空导弹系统是俄第四代最新型防空导弹系统，已列装俄军，其任务是摧毁各种空天攻击武器。每套系统可同时制导72枚导弹，打击36个目标，射程范围达400公里，被认为是俄军迄今所拥有的最先进防空系统。

《 人民日报 》（ 2017年12月30日 05 版）

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