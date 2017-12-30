开罗一教堂遇袭至少10人死亡

本报开罗12月29日电 （记者韩晓明）埃及首都开罗南郊一处教堂29日遭不明身份武装人员袭击。事件造成至少10人死亡，另有多人受伤。

埃及内政部当天发表声明说，遭袭的教堂是开罗南部赫勒万区的马尔·米纳教堂，不明身份武装人员袭击后还与安全人员交火。一名袭击者当场被击毙，另一名袭击者骑摩托车逃离，不久后被安全人员抓获。两名警察在交火中丧生。此外，埃及拆弹小组还在教堂附近拆除两枚炸弹。

埃及卫生部说，袭击已导致10人死亡，除一名袭击者和一名警察为穆斯林外，其余8人均为科普特人。另有至少5人受伤，其中2人伤势严重。

目前尚无任何组织宣称制造了这起袭击事件。

今年以来，埃及安全形势严峻。4月9日，埃及坦塔市和亚历山大市各发生一起针对科普特教堂的恐怖袭击，共造成至少45人死亡、100余人受伤。两起袭击均为极端组织“伊斯兰国”所为。

《 人民日报 》（ 2017年12月30日 05 版）

(责编：王仁宏、常红)