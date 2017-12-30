对乌军售，美俄关系添新堵

核心阅读

近日，美俄两个大国再次在乌克兰问题上发生交锋，导致美俄关系在新一轮互动中再陷低谷，也使得两国领导人近期释放出的和解善意遭逆转。尽管美俄都意识到，在应对众多全球和地区问题上两国需要对话与合作，但舆论普遍认为，短期内美俄关系改善的难度依然很大。

美国：再踩俄“红线”，向乌克兰出售杀伤性武器

12月27日，美国国务卿蒂勒森在《纽约时报》发表署名文章，盘点过去这一年的美国外交，其中就美俄关系写道，“至于俄罗斯，我们对自己正在打交道的这个政权不抱有任何幻想”。蒂勒森在文章中再次指出，乌克兰问题如果得不到和平解决，美俄关系就无法正常化。蒂勒森还批评俄罗斯干预包括美国在内的西方国家选举。蒂勒森的文章凸显美俄关系面临的新挑战。

22日，美国宣布向乌克兰提供军事装备增强其“防御能力”。美国国务院发言人诺尔特称，此举“旨在帮助乌方保护主权和领土完整、制止进一步遭受侵略”。据报道，美国总统特朗普已批准向乌克兰出售价值约4150万美元的M107A1远程狙击步枪及相关装备。多家美国主要媒体援引政府消息源称，此次军售包括提供乌政府一直希望获取的“轻标枪”反坦克导弹。此前美国国务院已宣布允许美国军工企业向乌出售部分轻武器。

根据美国国内相关法律规定，对外军售方案需得到国会批准，而美国国会两党在对乌军售问题上一直态度积极，放行该方案问题不大。

有分析认为，美国从此前为乌提供辅助性设备与军事训练以及允许企业向乌出口轻武器，到此番由政府出面提供杀伤性武器，这其中的政策变化具有一定转折意义，美俄两国在乌克兰问题上的博弈将随之加深。

2014年以来，乌克兰问题一直是美俄关系陷入低谷的主要原因。据《华盛顿邮报》报道，目前有关向乌克兰东部地区派驻联合国维和部队的早期讨论正在进行中。该倡议由俄罗斯方面提出，美国对此表示“谨慎乐观”，但双方就维和部队具体如何部署存在分歧。该报认为，美国此时选择加大对乌军事援助力度，可能是为在相关讨论中增加筹码。

俄罗斯：不甘示弱，但不会与美国公开撕破脸

美国此举遭到俄罗斯方面的“炮轰”。俄罗斯外交部23日宣称，美国决定直接向乌克兰出售杀伤性武器的举动已经“越过红线”，俄方对此不会无动于衷。28日，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃抨击美国政客干涉俄罗斯2018年大选。

而仅仅一两周前，美俄高层还曾互动积极并相互释放善意。特朗普和俄罗斯总统普京在数日内两次通话，先是特朗普感谢普京在他的年度新闻发布会上“承认美国的强劲经济表现”，后是普京向特朗普为中情局提供恐怖分子密谋袭击圣彼得堡的反恐情报表示感谢。美国驻俄罗斯大使洪博培日前也在其个人推特上发表视频表示，美俄关系未来完全有可能好转，美俄两国应当找到全球性问题的共同解决方案，并且正在向着这个目标努力。

就在外界以为美俄关系出现缓和迹象之际，剧情出现了反转。这些依赖于美俄领导人政治意愿的缓和势头，受到了美国国内政治的巨大掣肘。12月18日，特朗普任内首份国家安全战略出台，将俄罗斯定义为美国的战略竞争对手，并称俄罗斯正动用技术、宣传、压制等手段塑造一个与美国利益和价值观相对立的世界。与此同时，美对俄制裁也未放松。预计特朗普政府下月底前将会拿出新的对俄制裁措施，这相当于是为美俄关系埋下另一个“定时炸弹”。

面对美方步步紧逼，俄罗斯方面的整体反应仍有所克制。俄总统新闻发言人佩斯科夫日前表示，俄罗斯总统希望与美国改善关系，这取决于俄罗斯的国家利益，也取决于美方是不是有改善的意愿。有分析指出，受制于国内经济不景气等因素，俄罗斯在乌克兰等问题上会采取局部性反击措施，但不会与美国公开撕破脸，继而导致事态升级。这为未来俄美关系好转留下了一扇窗。

前景：斗而不破，两国关系短期内不会出现较大好转

当前美俄关系的矛盾点远不止乌克兰问题一点。多数专家认为，美俄关系整体改善还“为时尚早”，斗而不破仍是未来一段时间内的常态。

美国战略与国际问题研究中心高级研究员、俄罗斯与欧亚项目副主任杰弗里·曼科夫在接受本报记者采访时表示，在可预见的将来，美俄关系的前景依旧暗淡，尤其是华盛顿的政治气候对于美俄改善关系十分不利，国会委员会等正在开展“通俄门”调查。在此背景下，两国在乌克兰等重大问题上缓和立场并不现实。

曼科夫认为，在打击极端组织“伊斯兰国”与叙利亚问题上，美俄对未来局势发展的目标也截然不同，影响力之争也可能进一步加大。美俄在叙利亚的争夺还涉及两国在更广泛层面上的战略博弈——双方都希望在叙利亚获得优势，进而为处理其他问题增添筹码。

俄罗斯列瓦达民调中心最近的调查显示，认为俄美关系不乐观的受访者比例从年初的49%上升到了60%。调查同时显示，虽然对俄美关系失望，认为必须发展、改善同美国关系的人从62%上升到75%。俄罗斯外交部副部长里亚布科夫日前表示，俄罗斯希望尽快解冻俄美关系，但这需要时间，希望美方不要再制造“额外的困难”。

俄罗斯科学院远东所高级研究员卡申认为，俄美关系短期内不会出现较大好转。美国国内并非不懂迟早要与俄罗斯改善关系的重要性，但要看到实质进展“可能要等上5年到10年”。（本报驻美国记者 胡泽曦 本报驻俄罗斯记者 曲 颂）

（本报华盛顿、莫斯科12月29日电）

《 人民日报 》（ 2017年12月30日 05 版）

(责编：王仁宏、常红)