首届中国地情论坛、首届全国名村论坛举行

人民网北京12月29日电 由中国地方志指导小组办公室（以下简称中指办）主办的首届中国地情论坛、首届全国名村论坛于29日在北京开幕。中国社会科学院副院长、中国地方志指导小组常务副组长李培林，中国地方志指导小组秘书长、中指办党组书记、主任冀祥德，中指办副主任刘玉宏、邱新立等出席开幕式并讲话。

李培林指出，习近平总书记在党的十九大报告中明确指出，“推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展”。“一体两翼”用志工程、中国名村志文化工程正是地方志以国家利益为导向、以经济社会发展为中心、以服务人民为宗旨的开拓创新，是传统方志文化的“创造性转化、创新性发展”，是地方志拓展领域、沿伸触角、主动走进千家万户、与现实相融相通的积极尝试。他强调，当前和今后一个时期全国地方志系统的首要政治任务，是学习贯彻党的十九大精神，为推动地方志“创造性转化、创新性发展”提供强大思想武器。

冀祥德指出，地方志围绕国家利益、围绕服务经济社会中心工作、围绕走进千家万户开拓创新的路还很长，我们一定不能因为今天所取得这一点成绩而骄傲自大，一定要更加奋力拼搏。

刘玉宏代表中国名村志编纂委员会向大会介绍中国名村志文化工程阶段性工作成果。他指出，名村志编纂工作呈现出“五大亮点”：选择对象力求突出典型性、篇目设置力求因地制宜、内容记述力求突出“名”和“特”、功能定位力求提升社会效益、资料来源力求丰富多样。他就下一阶段的工作做出部署安排：一是多措并举，进一步推进编纂工作进度；二是加大宣传，进一步全面提升社会影响力；三是严把质量关，进一步加大审核工作力度。

邱新立介绍了《中国地情报告（2017）》编辑出版情况，并发布了中国历史文化名镇保护性发展评估指数。他指出，编纂《中国地情报告》是广大方志人立足自身优势，开拓创新，主动服务中心工作，参与现代国家治理体系建设的积极尝试。

会议还向首批中国名村志编纂单位授牌并颁发证书。

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