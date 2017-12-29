《世界华文教育年鉴》：见证华文教育事业新发展

人民网北京12月29日电 由华侨大学及社会科学文献出版社共同主办的《世界华文教育年鉴》出版五周年发布会在北京举行。

《世界华文教育年鉴》是华文教育领域首部以年鉴形式系统记录世界华文教育发展态势的著作，迄今已连续出版五部。内容涵盖华文教育发展概述、大事记、学术动态、华教机构与华教人物、台湾地区华教活动等栏目，为海内外各类华文教育办学机构、华文教育从业者提供系统、全方位的资讯平台。

见证：华文教育事业的新发展

近五年，中国特色社会主义进入了新时代，中国日益走进世界舞台的中心，“汉语热”“华文热”风靡全球且持续升温。《世界华文教育年鉴》作为这一伟大事业的见证者，全面反映了新时代下华文教育事业的发展方向、全新突破与创新思路。

《世界华文教育年鉴》充分反映出海外华人社会在争取良好的生存环境、融入主流社会方面取得的可喜进展，并真实记录“互联网+”时代世界华文教育创新发展的基本历程。

记录：华文教育学科建设的新成果

《世界华文教育年鉴》展现华文教育领域在人才培养、师资建设、学术研究等方面取得的新成果。最早开设华文教育本科专业的暨南大学和华侨大学，2016年毕业并获得学位的学生已逾300人。2012-2016年间世界范围内共召开了140余场华文教育学术会议，出版代表性学术著作与教材150 余部，发表重要学术论文400余篇。《世界华文教育年鉴》正是这些重要成果的全面记录者。

汇编：华文教育史的资料库

《世界华文教育年鉴》梳理并介绍了华文教育学科建设的重要历史文献、年鉴编撰以前的华文教育论著、重要华文教育期刊。这为学界开展华文教育研究保存了珍贵的文献资料。

其中，“华教天地”栏目，对国务院侨办挂牌的43个“华文教育基地”、101所代表性“海外华文教育示范学校”及36位为华文教育事业做出重要贡献的杰出人物进行了详细介绍，树立华教事业榜样，带动其它组织机构及社会力量，为共同推动海内外华文教育发展做出贡献。（刘茹霞）

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