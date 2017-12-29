回龙圩本地干部职工助力柑橘节文艺表演 摄 唐力洋

一排排“青瓷古砖花格窗，飞檐翘角马头墙”的特色民居，在细雨薄雾间若隐若现；10万亩成片似海的柑橘林，摇曳着“树染连天碧，果飘动地香”的美丽景致，一个生态宜居、幸福小康的回龙圩正在青山绿水间展现着独特的魅力。

而回龙圩绘就的民生幸福画卷更美——经济社会快速发展势头不减，脱贫攻坚深入推进，产业发展加速升级，基础设施更加完善，村村集体经济突破4万元，村村装上太阳能灯，户户党员门前挂牌亮身份，所有贫困户都有3亩以上橘园，片片橘园都装了杀虫灯，个个果园都有滴、喷灌，群众安居乐业，充满获得感。小康实现程度达93.5%，同比增长5.7个百分点。

2017年以来，回龙圩管理区在区党委、管委的正确领导下，全年全区完成地方生产总值27971万元，同比增长10.55%；完成全社会固定资产投资10.5亿元，同比增长16.67%；完成财政收入5437万元，同比增长15%；实现社会消费品零售总额9039万元，同比增长13.06%；城镇居民人均可支配收入22510元，同比增长9.3%；农村居民人均纯收入11499元，同比增长11%。

依托区位和资源优势，回龙圩管理区走出了一条“生态立区、产业强区、旅游旺区、实干兴区”的发展之路，实现了水果、休闲、旅游产业的日渐兴旺，逐步实现了转型跨越发展的宏伟蓝图。同时，也让改革发展红利惠及到了每一位回龙圩居民，每一位回龙圩居民都能切身感受到了看得见、摸得着的新变化。

生态立区篇

回龙圩管理区党委书记赵文旺说：回龙圩最大的优势就是生态优良。一年来，回龙圩将生态建设与美丽乡村建设、产业发展、党建、文化等工作有机融合，按照“工作载体化、载体项目化、项目具体化”的思路，整合财政、规划、农业、旅游、环保、文化等30多个部门单位的资源力量，统筹推进建设美、环境美、产业美、服务美、乡风美、管理美的“六美乡村”建设。同时将美丽乡村建设纳入全区经济社会发展考核体系，并明确到2020年，全区70%以上的村要基本达到省定美丽乡村建设标准。目前，全区已经基本建成两个美丽乡村示范点。

生态美丽乡村建设过程中，回龙圩做到了防与治、管与疏相结合。强化源头防治。严把招商引资环保关，严防污染企业进区入园。设定养殖业禁养区，关停污染企业、个体户5家，做到从源头防治污染。强化设施建设。建成了一座日处理垃圾能力40吨的生活垃圾处理中心和污水处理场；修建了15个乡镇垃圾临时堆放点和861个村社垃圾收集池，鼓励农村实施垃圾分类回收。强化市场运作。投入200余万元，以政府购买服务的方式，实现城乡保洁、垃圾场处理等公司化运作，按照“户分类、村收集、镇转运、区处理”模式全覆盖。强化规划引领。出台了《关于推进美丽乡村标准化建设的实施意见》，让每一座房屋都能与自然相和谐，统一布局，统一风格。

通过大力整治和建设，回龙圩生态环境不断优化，乡村面貌不断改观，2017年中央环保督查中，是全市唯一一个问题“零交办”的县区，一个山清水秀、天蓝地净、瓜果飘香，“望得见山，看得见水，记得住乡愁”的美丽回龙圩已基本形成。

产业强区篇

始终坚持走特色农业转型升级、旅游加速发展的产业发展之路，把农业供给侧改革放在首位，以提供绿色优质农产品为主导，努力抓好现代农业示范工程、高标准果园建设等项目。以改良品种促效益。坚持改品种、提品质、强设施、创品牌，加快推广年亩收入5万元以上的默科特、沃柑、砂糖橘等高价值品种。以强化基础促质量。加强柑橘基地的水、电、路等基础设施建设，优化柑橘种植条件，全区区已建成园连片、路相通、渠相连、旱能灌、涝能排、虫能防、可加工、可仓储的标准化柑橘基地6万亩。以品牌创建促名气。全区绿色产品已成功创建“回峰”牌商标，正积极创建地理标志“回龙圩柑橘”品牌。小小柑橘树真正成为群众致富“黄金树”。

今年以来，各大媒体纷纷推荐回龙圩的产业发展模式，如《精准扶贫湖南样本》一书收录了回龙圩柑橘农业专业合作社农民帮农民、先富带后富的社会力量扶贫模式；湖南卫视介绍了回龙圩贫困户家家都有三亩以上橘园、永久性脱贫的产业扶贫经验；《三湘都市报》推荐了下岗农工通过学习技术、种植柑橘、销售柑橘都当了老板的大众创业、万众创新的经验。

栽下梧桐树，引得凤凰来。今年以来，回龙圩管理区积极对外招商引资，引进了一家为中车提供PVC发泡板材、竹纤维墙板、改性工程塑料的高新技术企业——湖南中尚环保高科有限公司，项目总投资1亿元，实现了回龙圩管理区工业的零突破，进一步优化了回龙圩产业结构，带动就近就业。正如该公司董事长沈振学所言：是回龙圩得天独厚的生态环境和绿色产业吸引了他，让他决定到此安家落户。

旅游旺区篇

随着道贺高速的全线通车，回龙圩管理区已经成为永州市对接两广、港澳的“桥头堡”，也是连接中西部地区的重要纽带。利用这一优势，回龙圩突出果园成片、山水相连、古树成林、满目苍翠的面上特色，重点做好了景区、景点的规划建设，以面衬点、以点带面，全力打造好“全域旅游”品牌，培育出了新的经济增长点。

先后投资1.2亿元打造了回龙湖音花艺境景区，建设了四季花海主题景观花海流水、百花岛、花乐谷以及游乐设施等。修葺了高尚湖景区，将景区环湖路栈道等附属基础设施进行了完善，使之成为休闲、观赏于一体的旅游区。投资0.6亿元建设了了马河风光带，将马河沿岸打造为集“休闲、健身”为一体的开放式城区游园，与沿河的G538城区段共同形成了一个游园式综合景观。引进了湖南龙林现代旅游发展有限公司投资3300万元建设全国最大的斗牛场，占地面积100余亩，可容纳2万6千余人同时观看斗牛盛况。规划了一条精品水果观光路线，投入100余万对路线的基础设施、观景点进行了进一步完善，基本形成了沿线特色农业、山水资源、田园景观、特色文化相互融合的全域旅游景观。同时，面向全国公开征集了十六条优秀旅游宣传广告语，编撰了一套书、一张碟、一首歌、一个册，成功承办了永州首届柑橘文化旅游节暨柑橘产业高峰论坛，回龙圩知名度和美誉度得到极大提升。

实干兴区篇

坚持用党建总揽全局、统领各项工作。利用每周五上午时间集中全区各级党组织书记及党务骨干集中“签字背书学政策”，确保“两学一做”学习教育常态化、制度化。为全区所有党员制作了“身份牌”，做到机关党员挂牌上岗，农村党员挂牌入户，让广大党员干部明确身份、牢记宗旨，让群众加强监督、提高认同。建立基层党建工作微信群36个，并利用“红星云”平台建立网上党支部，实现各项工作网上实时处理。采用公示栏、网络等多种方式，全面公开党务政务信息并接受各方面监督。完善党员岗位责任制度，每个党员都联系挂点到产业建设、重点项目、美丽乡村、脱贫攻坚等具体项目上。全面推行党支部工作纪实、党支部书记“双述双评”、党员活动日等，认真执行“三会一课”“四议两公开”制度，推动支部党建工作“三个一”管理模式，即“全年工作一个清单、平时工作一本手册、月月活动一张晒图”，力促全区党员干部执行力进一步增强，党风、政风、行风进一步优化，提升党支部凝聚力，激发党组织活力，为加快经济社会发展和建设生态、活力、小康回龙圩提供坚实保障。

开放才能崛起，创新才能突破、实干才能振兴。回龙圩制订出台《关于贯彻落实创新驱动发展战略建设创新型回龙圩的实施意见》，修订完善区重点项目考核奖励办法，为激发活力、推动创新、干事创业营造良好环境。同时，完成了全区政务网络平台基础设施及外网模块化机房建设，积极承接落实中央、省、市取消、调整、下放的行政职权，加快推进放管服改革，推动行政许可标准化、多证合一、先照后证进程，全面释放市场活力。

如今，描绘的美丽画卷已然成为生动现实，在不久的将来，回龙圩管理区一定会展现出更加生动和谐的图景，而生活在这座美丽小城的每一个人，也必将在心中增添更多的暖意和幸福。（唐力洋 卢凤莲）

回龙圩柑橘高产园区 容散龙 摄 美丽的回龙圩城区夜景 摄 黄勇平

(责编：刘茹霞(实习生)、常红)