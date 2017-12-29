中国人口福利基金会与中华口腔医学会正式开展战略合作

人民网讯 12月28日，中国人口福利基金会与中华口腔医学会签署了战略合作协议，双方将合作开展唇腭裂儿童救助、序列治疗专题培训、研讨会等工作。中国人口福利基金会理事长郝林娜、副秘书长赵本志，中华口腔医学会会长俞光岩，四川大学华西口腔医学院副院长石冰，北京大学口腔医院口腔颌面外科唇腭裂中心副主任医师朱洪平出席签约仪式。

据了解，中国人口福利基金会自2002年联合美国微笑联盟发起“幸福微笑——救助唇腭裂儿童”公益项目以来，已在全国开展了50次集中救治活动，为4015名贫困家庭唇腭裂儿童提供了免费修复手术，上千人次的国际医疗专家参与到了救助活动中。

近年来，随着中国医疗条件和技术的提高，唇腭裂治疗已达到国际领先水平，中国人口福利基金会开始探索与国内相关机构进行合作。中华口腔医学会下属的中国唇腭裂诊治联盟作为非营利性学术组织，在有效规范和提高我国的唇腭裂治疗水平方面做了大量卓有成效的工作。

双方签署战略合作协议后，中国人口福利基金会将资助中华口腔医学会开展唇腭裂相关课题研究，中国唇腭裂诊治联盟也将协调成员单位医疗志愿者参加到“幸福微笑——救助唇腭裂儿童”多种模式的救助活动中。双方将资源、技术优势结合，形成提高中国唇腭裂整体治疗水平的合力，实现中国唇腭裂患者获得高质量治疗的目标，为更多唇腭裂患儿带来全方位的改变。双方未来也将一致努力共同推动唇腭裂全面序列治疗在中国均衡发展。

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