《社科文献2016年度社会责任报告》在京发布

人民网北京12月29电 日前，由社科文献社会责任委员会组织编写的《社科文献2016年度社会责任报告》正式发布。

报告围绕“不忘初心 继续前进”，从为学术、为读者、为社会、为行业、为伙伴、为员工、为环境等七个方面全面披露社科文献2016年度社会责任的履行情况，并发布国内首个《出版业社会责任指标体系》。

“社科文献在过去的一年，不忘初心，始终坚持专业立场和高端学术出版定位；把工作中心、阵地、眼光转移到哲学社会科学研究的主战场，追踪、摸清基础数据；以大数据互联网思维进一步推进平台建设，始终把为中国哲学社会科学的发展提供全方位的服务，服务好现在从事哲学社会科学研究和教学的近90 万人群作为自身的核心要务。” 社长谢寿光在报告致辞中如是说。

副社长、社会责任委员会主任谢炜指出，专业学术类出版社肩负传播科学文化知识、促进出版行业规范有序、推动人文社会科学繁荣发展等重大社会责任。社科文献积极履行社会责任，将社会责任纳入整体战略管理、运营实践和企业文化中，实现社会效益和经济效益双丰收。

据悉，社科文献自2013年起发布企业社会责任报告，在单体出版社属首家，本次发布的是第4份企业社会责任报告。

(责编：刘茹霞(实习生)、常红)