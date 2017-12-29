人民网与俄卫星通讯社联合推出“中俄中小企业电子百科全书”网络专题

人民网北京12月29日电 （记者 邓洁）为进一步推动中俄中小企业合作，人民网与今日俄罗斯通讯社旗下的卫星新闻通讯社联合推出“中俄中小企业电子百科全书”网络专题。

该项目作为中俄国家媒体交流年框架内活动，旨在为中俄两国商务人士进入对方市场提供一系列实用信息和法律资料，专题内容包括：企业注册和创办流程、商品进出口通关程序、政策利好、税收优惠、商务往来注意事项等。面向中国网友的专题发布在卫星通讯社中文网 （http://sputniknews.cn/economics/201712201024318235/），面向俄罗斯网友的专题发布在人民网俄文版（http://russian.people.com.cn/31857/313769/index.html）。

中国驻俄大使李辉在致专题寄语中强调，“中俄中小企业不仅是促进本国经济发展的生力军，在两国经贸合作中也发挥着重要作用。 在两国政府支持下，中俄中小企业合作日益深入，不断开创合作新模式，为两国经贸合作提供助力。”

俄总统保护企业家权利全权代表、俄中和平友好与发展委员会主席鲍里斯·季托夫在寄语中指出：“毫无疑问，大型联合项目在双边关系中具有重大意义。但我们看到，推进两国中小企业领域的发展也具有同样重要。两国中小企业在民用商品制造业、机械制造、木材加工、农业和建筑等领域项目的合作，应成为两国经济发展的主要部分。”

“中俄中小企业电子百科全书”网络专题已是人民网与卫星通讯社中文网第四次联手推出的项目。此前，双方成功举办“镜头下的中国和俄罗斯”、纪念中国人民抗日战争和苏联卫国战争胜利70周年图片展等活动。

今日俄罗斯旗下的俄罗斯卫星新闻通讯社和广播电台（sputniknews.com）在数十个国家设有多媒体信息中心。“l卫星”品牌下拥有30多个语种的新闻网站、模拟和数字广播、移动APP和社交网站页面。卫星新闻专线24小时用英语、阿拉伯语、西班牙语和汉语发布新闻。

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