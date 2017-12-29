360多名外籍足球教练走进中国校园任教

新华社北京12月29日电（记者胡浩）发展校园足球，是促进青少年身心健康的有力举措。记者29日从教育部了解到，我国3年新增7万多名足球教师，选派1000多名教练员、运动员到国外培训，引进360多名外籍足球教练来华任教，校园足球教师队伍初步建立。
教育部、国家发展改革委、财政部等6部门2015年出台关于加快发展青少年校园足球的实施意见，提出支持建设2万所左右青少年校园足球特色学校，2025年达到5万所，重点建设200个左右高等学校高水平足球运动队。
根据教育部统计，截至2017年7月，我国已提前3年完成2万所中小学特色学校、102个试点县（区）、12个综合改革实验区的校园足球全国布局，提高了足球的普及程度。校园足球教学、培训、竞赛三大体系初步建立，形成了一整套发展制度体系。
谱写新时代中国特色大国外交华章 12月28日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在接见回国参加2017年度驻外使节工作会议的全体使节时强调，外交战线全体同志要认真学习贯彻党的十九大精神、新时代中国特色社会主义思想，不忘初心，牢记使命，锐意进取，开拓创新，深入推进中国特色大国外交，继续为党和国家事业发展贡献力量。【详细】