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俄卫星制造商：安哥拉“失联”卫星恢复联络

2017年12月29日19:57  来源：新华网
 
原标题：俄卫星制造商：安哥拉“失联”卫星恢复联络

　　新华社莫斯科１２月２９日电（记者安晓萌）俄罗斯“能源”火箭航天公司２９日说，该公司为安哥拉制造的ＡｎｇｏＳａｔ－１卫星在发射升空并经历“失联”后，已恢复与地面控制中心的联系。

　　这家公司当天通报说，地面控制中心的专家已接收到这颗卫星的遥测信息，信息显示其参数正常。

　　当地时间２６日晚间，俄方用一枚“天顶－２ＳＢ”运载火箭将安哥拉第一颗卫星ＡｎｇｏＳａｔ－１从哈萨克斯坦境内拜科努尔发射场发射升空，送入预定轨道。卫星入轨后，地面控制中心与其建立了通信联络，但一段时间后，“遥测信息不复存在”。

　　有俄罗斯专家推测，卫星“失联”的原因可能是供电系统故障。不过，具体原因仍在调查中。

　　根据“能源”火箭航天公司官网的介绍，这家企业几年前与安哥拉政府部门签署了制造卫星的协议，所造卫星将用于安哥拉乃至整个非洲大陆的通信和电视广播。

(责编：刘洁妍、常红)
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