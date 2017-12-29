原标题：哈萨克中国银行向哈锌矿项目提供１．２亿美元贷款

新华社阿斯塔纳１２月２９日电（记者周良）哈萨克中国银行与欧洲复兴开发银行日前在哈南部城市阿拉木图签署银团贷款合同，共同为哈萨克斯坦沙尔基亚锌业公司锌矿改扩建项目提供贷款，这是哈萨克中国银行首次与欧洲复兴开发银行开展合作。

根据合同，贷款总金额为２．９５亿美元，其中哈萨克中国银行提供１．２亿美元，欧洲复兴开发银行提供１．７５亿美元。

沙尔基亚锌业公司锌矿改扩建项目位于哈萨克斯坦克兹勒奥尔达州，由哈国家主权基金控股。锌矿改扩建项目完成后，沙尔基亚锌业公司将在哈锌矿市场占据主导地位，并成为世界排名靠前的锌矿开采公司。项目不仅将带动当地经济发展，还将对哈就业、上下游产业发展等产生一系列积极影响。

哈萨克斯坦能源部表示，将为项目顺利实施提供良好基础设施服务。哈萨克中国银行行长刘伟表示，希望项目能成为“一带一路”框架下的合作典范，为哈实体经济发展带来更多活力。

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