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英指挥官称西方多国部队短期内不会撤出叙利亚

2017年12月29日19:57  来源：新华网
 
原标题：英指挥官称西方多国部队短期内不会撤出叙利亚

　　新华社华盛顿１２月２８日电（记者朱东阳　刘晨）打击极端组织“伊斯兰国”的西方多国部队副指挥官、英军少将费利克斯·格德尼２７日对媒体透露，多国部队短期内不会撤出叙利亚。

　　格德尼当日在美国国防部召开的媒体电话会议上表示，目前叙利亚境内的“伊斯兰国”势力仍有能力对美国领导的多国部队发动突袭并从叙政府手中夺回失地。只有在“伊斯兰国”不再构成威胁后，多国部队才会撤出叙利亚。

　　格德尼说，多国部队仍希望抓到“伊斯兰国”最大头目巴格达迪，但何时抓获此人没有时间表，且盟军不会再为此投入更多资源。此前有媒体援引匿名消息源称，巴格达迪可能身处叙境内阿布卡迈勒。

　　格德尼表示，多国部队将和俄罗斯在叙利亚的冲突降级区继续合作，这一合作已被证明是“有效且成功”的。

　　１２月１１日，俄罗斯总统普京突访俄驻叙利亚的赫迈米姆空军基地，并宣布俄军开始撤离叙利亚。俄舆论认为，此举为２０１５年９月俄军在叙利亚开始的反恐战画上句号。

　　自２０１４年９月以来，美国主导的国际联盟在伊拉克和叙利亚对“伊斯兰国”目标发起军事打击。叙利亚政府认为此举未经联合国安理会授权，并指责空袭行动导致大量叙平民死伤。

(责编：刘洁妍、常红)
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